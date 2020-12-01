ÖSYM duyurdu: 12 bin sözleşmeli personel alımında süreç başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, bugünden itibaren 7 Aralık'a kadar yapabilecek. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
- Tercih işlemleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.
Değerli adaylarımız,
KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 1-7 Aralık tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ‘den yapabilirsiniz.
Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi
Değerli adaylarımız,