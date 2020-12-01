ÖSYM duyurdu: 12 bin sözleşmeli personel alımında süreç başladı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Haber Merkezi 01 Aralık 2020, 11:40 Son Güncelleme: 01 Aralık 2020, 11:45 Yeni Şafak