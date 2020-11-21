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Gündem Bakan Kocadan endişelendiren açıklama 4 ayda 8 kat arttı
ANKARA

Bakan Koca'dan endişelendiren açıklama: 4 ayda 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 4 ayda 8 kat arttığını belirterek, "Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5 binin üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın."

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