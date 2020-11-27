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Gündem ÖSYM tercih tarihlerini açıkladı 12 bin personel alınacak
ANKARA

ÖSYM tercih tarihlerini açıkladı: 12 bin personel alınacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

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