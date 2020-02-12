Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek

Ekonomi

Türkiye’den iki marka dünya perakende listesinde

Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu'nda yayınladı. Rapora göre, dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,74 trilyon dolar oldu. Türkiye’yi yıllardır raporda temsil eden BİM Birleşim Mağazacılık AŞ ve geçen yıl listeye ilk defa giriş yapan A101 bu yıl da listede yer aldı. Deloitte Türkiye Perakende Sektörü Lideri Hande Özdiler Yılmazkaya, "BİM 2013-2018 yılları arasında yüzde 22,2’lik büyüme elde etti ve listede 157. sırada yer aldı. Geçen yıl listeye giriş yapan A101 ise 4,1 milyar dolar gelir elde ederek 241. sıraya yerleşti ve en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olarak geçen yılki konumunu korudu" dedi.