Gündem Pistten çıkan uçağın kara kutuları Almanyada çözümlenecek
İSTANBUL

Pistten çıkan uçağın 'kara kutuları' Almanya'da çözümlenecek

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından pistten çıkarak kaza yapan uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'ler Almanya'da çözümlenecek.

Haber Merkezi AA
177 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
177 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 5 Şubat akşam saatlerinde pistten çıkarak 3 parçaya bölünmüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi (UEİM) uzmanları, ABD sivil havacılık otoritesi ve Boeing'den yetkililerin yer aldığı komisyon, kaza sonrası uçağın kara kutularının Almanya veya Fransa'da çözümlenmesi için bu ülkelerin Kaza Araştırma Kurulu yetkililerine yazıyla başvuruda bulundu.

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Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Uçağı kontrol etmekte aciz kalmış

Kazanın sebebi belirlenecek

Alman Kaza Araştırma Kurulundan gelen cevap üzerine komisyon üyelerinden oluşan bir ekibin kara kutuları Almanya'da incelenmesine karar verildi. Kazanın oluş nedenini belirleyecek kara kutuların çözümlenmesi çalışmaları, Alman Kaza Araştırma Kurulu tarafından yarın Hannover'de başlayacak. Söz konusu çalışmanın bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Uçağı kontrol etmekte aciz kalmış
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Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Uçağı kontrol etmekte aciz kalmış

Ön rapor bir aya tamamlanacak

  • UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında kazaya ilişkin ön raporun da yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması bekleniyor.

Yine Pegasus: İki yılda üçüncü kaza meydana geldi
EKONOMİ
Yine Pegasus: İki yılda üçüncü kaza meydana geldi

3 yolcu can vermişti

  • İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 737-800 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu. Olayla ilgili tüm detayların aydınlatılabilmesi için kara kutuların çözümüyle çıkacak bilgilerin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.
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