Bakan Turhan'dan uçak kazası açıklaması: Uçağı kontrol etmekte aciz kalmış

'Saldırı olursa rejim güçlerini her yerde vuracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, 'Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde, bugünden itibaren, İdlib'le ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan, rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum' dedi.