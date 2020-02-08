Ekonomi 2 yılda 3 kaza tartışılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2 yılda 3 kaza tartışılıyor

“Ucuz havayolu” sloganıyla reklam yapan şirket, pilotlara da performansa göre ücret veriyor. Rakiplerine göre daha ucuza çalıştırdığı kokpit ve kabin ekipleri “genel havacılık kurallarının dışında inisiyatifle hareket etmek”le suçlanıyor. Kazanın ardında Pegasus hisseleri yüzde 8 kayıp yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son kazanın ardından Pegasus hisseleri iki gün üst üste kayıplar yaşadı.
Son kazanın ardından Pegasus hisseleri iki gün üst üste kayıplar yaşadı.

Çarşamba günü yürekleri bir kez daha ağza getiren Pegasus Hava Yolları’nın son 2 yılda 3 kaza yapması, şirketin işletme politikasını tartışılır hale getirdi. Daha fazla kazanma hırsıyla hareket eden Pegasus’un işletme politikası olarak öne çıkardığı performans kriteri, hataları beraberinde getiriyor. Pilotların daha fazla kazandırma ve kazanma güdüsüyle hareket etmesi kazalara davetiye çıkarıyor.

“UCUZ”LUK NEREYE KADAR

“Ucuz havayolu” yolu diye reklam yapan ve maliyet kaygısıyla yolcularına sunduğu suyu dahi satan Pegasus’un karıştığı kazalar nedeniyle doğan zararlar, bu şirketle sınırlı kalmıyor. Bu durum, diğer şirketlerin hava operasyonlarını da aksattığı gibi, Türk havacılık sektörünün imajını da zedeliyor.

Pegasus Havayollarına ait uçağın 30 metrelik çukura düşme anı kamerada
OYNAT 00:40
Pegasus Havayollarına ait uçağın 30 metrelik çukura düşme anı kamerada
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçağın pist dışına çıkarak 30 metrelik çukura düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş 181 kişi de yaralanmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde, uçağın çukura düşme anı yer alıyor.


ÖDÜLE KOŞARKEN HATA RİSKİ ARTIYOR

Pegasus'un kazalarının altında yatan sebepler arasında ‘mali kaygı’ ön plana çıkıyor. Pegasus’un; çalıştırdığı pilotları performansa göre ücretlendirmesi kazaların nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor. Şirketin; pilotlarına yönelik ücret politikasındaki şu ayrıntı dikkat çekiyor: “İş planı ve şirket hedeflerine kıyasla yıllık iş sonuçlarını ve performansı ödüllendiririz.” Pegasus’un rakiplerine göre daha düşük ücretlerle çalıştırdığı kokpit ve kabin ekipleri ise genel havacılık kurallarının dışında inisiyatifle hareket etmeye meyille görünüyor.

83 uçakla hizmet veriyor

  • Pegasus’un resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, şirketin bünyesinde toplam 83 adet uçak bulunuyor. Şirket, 36 yurt içi, 75 yurt dışı noktasında toplam 42 ülkeye günde 111 tarifeli sefer düzenliyor. Haziran ayında KAP’ta yayınlanan ara dönem faaliyet raporundan elde edilen bilgilere göre, Pegasus 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde toplam 13 milyon 890 bin yolcu taşıdı. Şirket, bu dönemde yüzde 84,5’lik doluluk oranı yakaladı. Şirketin konma sayısı 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 104,9 artışla 88 bin 843 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt içinde 7 milyon 560 bin yolcu taşıyan şirket, 6 milyon 200 bin yurt dışı yolcu taşıma rakamına erişti.

Hisseleri kayıpta

Pegasus Havayolları hisseleri, uçağının iniş sonrası pistten çıkması ve üç kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sert düşüş yaşadı. Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak dün akşam saatlerinde inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karıştığı kazanın ardından şirket hisseleri önceki gün yüzde 4 geriledi. Dünkü kayıplarla birlikte Pegasus hisselerindeki iki günlük kayıp % 8'i aştı.

Son kaza 3 kişinin canına mal oldu

  • Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın Çarşamba günü Sabiha Gökçen'de yaşadığı kaza 3 kişinin canına mal oldu. İzmir’den İstanbul’a gelen Pegasus uçağı, hava muhalefetinin olduğu bir saatte inerken pisti bitirip uçuruma düştü. 3 kişinin öldüğü ve 180 kişinin yaralı kurtulduğu kazada en önemli neden olarak pilotaj hatası üzerinde duruluyor.

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