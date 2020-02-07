Pilotların kan örneği alınacak

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden kan örneklerinin moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde karar alan savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına da mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi. 2 kule görevlisi ile 2 meydan çalışanının tanık sıfatıyla ifadeleri alındı. Kaza öncesi pisti pas geçen 2 uçağın pilotlarının da ifadelerine başvurulacak.