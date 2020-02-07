Gündem Kazayı konuşacağına siyaset yapmıştı Bahadır Altan Pegasustan kovuldu
İSTANBUL

Kazayı konuşacağına siyaset yapmıştı: Bahadır Altan Pegasus'tan kovuldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasının ardından CNN Türk yayınına bağlanan eski savaş pilotu Bahadır Altan, faciayı değerlendirirken amacından sapmış, konuyu Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi mega projelere bağlamıştı. Canlı yayındaki siyasi ifadelerinden dolayı tepki toplayan Altan'ın Pegasus'taki görevine son verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahadır Altan Pegasus'ta eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışıyordu.
Bahadır Altan Pegasus'ta eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışıyordu.

Önceki gün Pegasus Hava Yolları’na ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştı. 3 yolcunun hayatını kaybettiği felaketin ilk dakikalarında kazayı değerlendirmek için CNN Türk’ün canlı yayınına bağlanan eski savaş pilotu Bahadır Altan, konuyu Kanal İstanbul ve diğer mega projelere getirmişti.

"Ülke freni patlamış kamyon gibi" deyince yayından aldılar

Kaza yorumunu bırakıp siyaset yapmaya başlayan Altan, "Ülke olarak bir duralım. Biz hala 3. havalimanındayız, hala kanal açıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi. Çığ düşen insanları kurtarmaya gidenler yaşamını yitiriyor. Deprem bekliyor İstanbul'u. Buna hazırlanalım bir duralım. Proje üstüne proje üretme yerine biraz aklıselim olmak gerekiyor. Azıcık duralım" ifadelerinin ardından yayından alınmıştı.

Twitter'dan 'Susturamazsınız' açıklaması

Pegasus Havayolları'nda eğitmen ve kontrol hocası olarak çalışan Altan, uçak kazası sonrası yaptığı açıklamaların ardından kovuldu. Twitter'dan açıklama yapan Altan, "Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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