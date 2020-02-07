Gündem Uçak kazasındaki yaralılar o anları anlattı İlk itfaiye ekipleri ulaştı
İSTANBUL

Uçak kazasındaki yaralılar o anları anlattı: İlk itfaiye ekipleri ulaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında yaralanan yolcuları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileyen Şenocak, hastalarla bir süre sohbet etti. Şenocak'ın ziyareti sırasında kaza anını anlatan
yaralılardan Emir Erhan, "Enkaz gibiydi, bir sürü yığın vardı. İlk itfaiye ekipleri ulaştı, onların ışıklarını gördüm" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, uçak kazasında yaralananları ziyaret etti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

Yine Pegasus: İki yılda üçüncü kaza meydana geldi
EKONOMİ
Yine Pegasus: İki yılda üçüncü kaza meydana geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, uçak kazasında yaralanan yolculardan Muratcan Şen, İdris Cavlak, Emir Erhan ve 17 aylık Ervanur Soydaş'ı tedavi gördükleri Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de ziyaret etti, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan'dan bilgi aldı.

İHA
17 aylık Ervanur Soydaş'ın sağlık durumu iyi.

"Kemerim takılı olmasaydı burada olamazdım"

Şenocak'ın ziyareti sırasında kaza anını anlatan Muratcan Şen, "Kemerlerimiz takılıydı. Sadece telefonları kullanabileceğimiz söylendi. Kemerlerimiz takılı olmasaydı şu an burada olabileceğimi bile düşünmüyorum. Hiçbir yere sıkışmadım, ilk olarak ailemi aradım. Sonra itfaiye ve ambulansı aradım. Zor bir süreçti bizim için" dedi.

İHA

Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 13
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Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerindeki toprak yol düzeltiliyor.
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Ekipler, hafriyat kamyonundan dökülen toprak ve taşların kepçeyle düzeltilerek yolun daha düzgün hale getirilmesinin ardından enkazı parçalamaya başlayacak.
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Polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkmasına karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.
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Uçak parçalara ayrılmasının ardından vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.
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Pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

"Dilerim böyle bir kaza tekrar yaşanmaz"

  • Yaralılardan Emir Erhan ise, "Enkaz gibiydi, bir sürü yığın vardı. İlk itfaiye ekipleri ulaştı, onların ışıklarını gördüm. Yedinci sırada oturuyordum. Sırtımda kesik var, ellerimde ve ayaklarımda hissizlik vardı, yeni yeni hissetmeye başladım. Dilerim böyle bir kaza tekrar yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Acil durum anonsu bile yoktu
GÜNDEM
Acil durum anonsu bile yoktu

Şenocak, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın ardından hastaneye 35 yaralının getirildiğini ve tedavileri tamamlananların taburcu edildiğini aktardı. Şu anda 14'ü servis, 10'u da yoğun bakım olmak üzere 24 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktaran Şenocak, "İnşallah bir daha böyle bir kazayı yaşamamış oluruz. Başından beri de Cumhurbaşkanımızın çok yakından takip ettiği, belki vatandaşlarımız ve hastalarımızın dile getirmiş olduğu, sürecin tamamen yakından takip edilmesi ve herhangi bir ihmal varsa da bu ihmalde gerekenlerin yapılması anlamında bizden beklentileri var. İnsan canı her şeyden kıymetli. Şu an soruşturması devam eden tüm hukuk sürecini de yakından takip edeceğiz. Öncelikle bugün burada bu hastanemizde ve diğer hastanelerde yatanlara Allah'tan acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

"11 hasta taburcu edildi"

Başhekim Demirhan da yaralıların sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi: "35 yaralı hastanemize getirildi. Ambulanslarla hastalar kaza yerinden hastanemize taşındı. İlk muayene yapıldı ve tüm tedavileri modern bir şekilde gerçekleştirildi. Hastalarımızdan 11'ini taburcu ettik. 24 hastamızın tedavisi devam ediyor. 10 hastamız yoğun bakım şartlarında takipte. 14 hastamız da şu anda serviste takip ediliyor. Bugün de muhtemelen 5 hastayı taburcu edeceğiz."

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