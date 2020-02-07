Acil durum anonsu bile yoktu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 yolcunun hayatını kaybettiği, 6’sı mürettebat 180 kişinin yaralandığı uçak kazasının ardından pist yeniden açıldı, uçuşlar normale döndü. İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737 800 tipi yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkıp parçalanmasının ardından, kaza öncesi diğer uçakların pilotlarıyla kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı.

PEGASUS UÇAĞI UYARILDI

Kazadan saatler önce kule görevlilerinin pilotlara rüzgarın hızını sorması, pilotların da kule görevlilerine rüzgarla ilgili bilgiler vermesi anbean kayıtlara yansıdı. Kazadan 1 saat önce yaşanan konuşmalarda pilotların, “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti. Kulenin kaza yapan Pegasus uçağının pilotuna da “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgarı (tail-wind) rapor etti” bilgisini verdiği belirtildi.

PİST PAS GEÇİLMELİ

Uçakların inişlerindeki en tehlikeli durumlarından biri olan “rüzgar kırılması” (windshear) alçak irtifalarda büyük tehlike oluşturuyor. Rüzgarın ani ve şiddetli yön değiştirmesi uçağın hızının birden düşmesine yol açarken, bu gibi durumlarda pilotların inişten vazgeçip pisti pas geçmesi öneriliyor. İnişte bu durumla karşılaşan uçağın kontrolsüz şekilde düşebileceğini belirten uzmanlar, gerekli kumanda uygulanmazsa uçağın kırıma uğramasının da büyük oranda kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

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GÜNDEM Büyük acı

Acil durum anonsu yapılmadı

Annesi Semanur Soydaş’la yolculuk yapan 17 aylık Ervanur, kazanın şiddetiyle başını çarpıp ayağını incitti. Küçük kızın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Parçalanan uçaktan yaralı kurtulan yolcular kaza anını anlattı. “Hiçbir şekilde acil durum anonsu yapılmadı. Hatta ‘telefonlarınızı açabilirsiniz’ anonsu yapıldığını hatırlıyorum” diyen Engin Demir, “Uçak piste çok hızlı bir şekilde indi. İçeride sıkıştık. Bagaj kısmından ve yukarıdan üstümüze bir şeyler düştü. Kurtarma ekipleri geldikten sonra sürünerek kendi imkanlarımla çıktım” şeklinde konuştu. Yaralılardan Alper Kulu da “Uçuşta en başından sonuna kadar bir anormallik vardı. Çok sarsıntılı bir yolculuk geçirdik. Uçak çok zor bir şekilde yere teker koydu. Diğer seferlere göre çok sertti. Tekerleği yere koyduktan sonra ‘İstanbul’a hoş geldiniz’ anonsları yapıldı. Uçak bir anda sağa sola yalpalamaya başladı. Sonrası malum, 30-40 metrelik çukura düşmüşüz” dedi. Üniversite öğrencisi Yağız Eray Esgin ise şunları söyledi: “İniş yaptığımızda çok kötü sarsıldık. Tekerler piste değdi, ‘telefonlarınızı kullanabilirsiniz, kemerlerinizi çözmeyiniz’ anonsu yapıldı. En arkadan ikinci sıradaydım. Pistten çıktıktan sonra acil çıkış kapılarının biri kapalı idi. Açık olan kapıda da şişme balon açılmamıştı. Buradan atlayarak indim. Yürüyerek ambulansa ulaştım.”

Eşi kurtuldu kendi öldü

Zehra Bilgi Koçar

***

Songül Bozkurt

***

Alev Gençoğlu

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının pistten çıkıp toprak zemine çakılması sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada Zehra Bilgi Koçar (30), Alev Gençoğlu (61) ve Songül Bozkurt (29) can verdi. Otopsi için Adli Tıp’a gönderilen cenazeler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar’ın, eşi Gökhan Koçar’la birlikte kaza yapan uçak için bilet aldıkları, Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş olan eşinin son anda çıkan görevi nedeniyle İstanbul’a başka bir uçakla 2 Şubat’ta geldiği ortaya çıktı. Koçar’ın cenazesi Tekirdağ Malkara’da defnedilecek. Songül Bozkurt’un cenazesi İzmir’e gönderilirken, Alev Gençoğlu cenazesi ise bugün İstanbul’da toprağa verilecek.

Otopsi için Adli Tıp’a gönderilen cenazeler, işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

KABURGALARI KIRILMIŞ

Üçe bölünen uçakta yaralanan yolcuların bazıları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı yaralıların ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor. Yaralıların çoğunda kaburga kırığı tespit edildi. Bazı yolcuların ise kol ve bacaklarında ezilmelerin yanı sıra kırıklar oluştu. Kaburgaların kol ve bacaklara oranla travmaya daha açık ve hassas olduğunu belirten uzmanlar, hem çarpmanın etkisi hem de yolcuların birbirine çarpmasıyla bile kaburga kırığı oluşabileceğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaralanan 180 yolcudan 92’sinin taburcu edildiğini açıkladı. Yerlikaya, 14’ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastanın tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

OYNAT 01:00 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının boyutu gün yüzüne çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak 30-40 metre yükseklikten düşerek pist dışına çıktığı kazada hasarın boyutu gün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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Yaralılar 105 ambulansla nakledildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de “hastaların otobüsle hastaneye taşındığı” iddialarını yalanladı. Kazadan sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlilerinin olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada, 112 komuta merkezine ihbarı takiben 6 dakikada ambulansların havaalanına intikal ettiği kaydedildi. Otobüs iddialarının aksine, yaralıların toplamda 105 ambulansla civardaki 21 hastaneye taşındığı ifade edildi.

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İlk işimiz yaraları sarmak

Mehmet Nane

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, uçak kazasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Resmi otoritelerle koordineli şekilde çalıştıklarını, uçuşların tüm süreçlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve uluslararası regülasyonların tüm gerekliliklerine uyumlu olduğunu kaydeden Nane, toplantı esnasında gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm pilotlarının risk almamaları, stabil yaklaşım yapmaları ve risk görülüyorsa pas geçmeleri, gerektiğinde yedek meydana devam etmeleri için teşvik edildiklerini anlatan Nane, “Acımız çok büyük. Maalesef 3 vefatımız oldu. Şu an birinci önceliğimiz yaraları sarmak” diye konuştu.