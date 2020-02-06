Gündem Pistten çıkan uçakta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
İSTANBUL

Pistten çıkan uçakta hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistten çıkarak 30 metreden toprak zemine çakıldı. 183 kişinin bulunduğu uçak üçe bölünürken kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Haber Merkezi DHA
Pistten çıkan uçak
Pistten çıkan uçak

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçaktan, kaza sonrası 21 yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken koltuklar arasında sıkışanlar için ekipler saatlerce süren bir çalışma başlattı.

Reuters
Pistten çıkan uçak

UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.

  • Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
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Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının boyutu gün yüzüne çıktı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının boyutu gün yüzüne çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişe geçtiği sırada kırıma uğrayarak 30-40 metre yükseklikten düşerek pist dışına çıktığı kazada hasarın boyutu gün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
FOTOĞRAF 43
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Bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan yolcular ve mürettebat gece boyu hastanelere sevk edilirken, ekiplerin uçak enkaz bölgesinde çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.
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Uçak enkazının çevresinde şerit çekilerek enkaz ablukaya alındı.
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Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerinde de enkaz bölgesinde güvenlik nöbeti devam etti.
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Pistten çıkan uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıktığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralananların tamamı çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Havalimanı uçuş seferlerine tekrar açılırken, düşen uçağın enkazı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

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