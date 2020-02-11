Gündem Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı
İSTANBUL

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesinin alındığı bildirildi.

Haber Merkezi Tvnet
Pistten çıkan uçağın gövdesi enkaz alanından kaldırıldı.
Pistten çıkan uçağın gövdesi enkaz alanından kaldırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazasıyla ilgili aralarında pilotların da olduğu 165 kişinin ifadesi alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kazasına ilişkin 165 kişinin ifadesini aldı. İfadesi alınanlar arasında pisti pas geçen THY pilotları, kule ve meydan görevlileri ile yolcular var.

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
GÜNDEM
Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Ayrıca, ABD'nin sivil havacılık otoritesi ve Boeing firması yetkililerinde aralarında bulunduğu 11 kişilik ekibin olay yerinde incelemelerini tamamlamasının ardından dört gün süren enkaz kaldırma çalışmaları tamamladı. Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının detaylı incelemelerinin yapılması için akşam saatlerinde Gebze'de özel bir depoya götürüleceği öğrenildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • İzmir- İstanbul seferini yapan 'Açelya' isimli Pegasus uçağı 5 Şubat'ta iniş yaptığı sırada pistte tutunamayarak üçe ayrılmıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirmiş, 180 kişi yaralanmıştı.
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