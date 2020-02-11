Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazasıyla ilgili aralarında pilotların da olduğu 165 kişinin ifadesi alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kazasına ilişkin 165 kişinin ifadesini aldı. İfadesi alınanlar arasında pisti pas geçen THY pilotları, kule ve meydan görevlileri ile yolcular var.

GÜNDEM Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı

Ayrıca, ABD'nin sivil havacılık otoritesi ve Boeing firması yetkililerinde aralarında bulunduğu 11 kişilik ekibin olay yerinde incelemelerini tamamlamasının ardından dört gün süren enkaz kaldırma çalışmaları tamamladı. Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının detaylı incelemelerinin yapılması için akşam saatlerinde Gebze'de özel bir depoya götürüleceği öğrenildi.