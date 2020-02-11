Gündem Sabiha Gökçenden pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
İSTANBUL

​Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı!

Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.

Haber Merkezi DHA
​Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı.
​Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.

Uçağın gövde kısmı vinçle kaldırıldı.

Uçağın gövde kısmı vinçle kaldırıldı.

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