​Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı!

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FETÖ, Yazıcıoğlu soruşturmasını kullanarak Hava Korgenerali dinlemiş

Helikopter kazasında 3 kişiyle birlikte hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. FETÖ üyesi Mahmut Mavi’nin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı’yı hukuka aykırı bir şekilde dinlediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili harekete geçen HSK, FETÖ’cü Mahmut Mavi’yi gazete ilanıyla savunma yapmaya çağırdı.