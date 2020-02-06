Gündem Pistten çıkan uçağın pilotuna kuleden kuyruk rüzgarı uyarısı Öndeki 2 uçak pisti pas geçmiş
İSTANBUL

Pistten çıkan uçağın pilotuna kuleden kuyruk rüzgarı uyarısı: Öndeki 2 uçak pisti pas geçmiş

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistte duramayarak, pist sonunda 30 metreden toprak zemine düştü. 183 kişinin bulunduğu uçak üçe bölündü ve ardından yangın çıktı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İniş esnasından Kuleyle uçak arasında gerçekleşen son telsiz konuşmalarındaki ayrıntılar da dikkat çekti. Kule, pilota “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti” anonsu yapıyor. Kazadan önce de 2 uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan fotoğrafı
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın havadan fotoğrafı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçaktan, kaza sonrası 21 yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken koltuklar arasında sıkışanlar için ekipler saatlerce süren bir çalışma başlattı.

Reuters
Pistten çıkan uçak

SERT İNDİ HIZINI KESEMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralı olduğunu, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kazanın ayrıntılarını verirken, “Pistten çıktıktan sonra 50 metre sürükleniyor. TEM’den E-5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 metrelik yükseklikten düşüyor” dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da “Kaza uçağın sert iniş ve sonrasında hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu” diye konuştu.

Reuters
Pistten çıkan uçak

KUYRUK RÜZGARI UYARISI

  • Kuleyle uçak arasında gerçekleşen son telsiz konuşmalarındaki ayrıntılar da dikkat çekti. Kule, pilota “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti” anonsu yapıyor. Kazadan önce de 2 uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi.

Yaralıların çoğunun yüzlerini ön koltuğa vurarak yaralandığı gözlendi. Yolculardan Burak Ulus, “Gürültü koptu yüzümü ön koltuğa vurdum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde uçak ikiye bölünmüştü. Kendim çıktım” dedi. Yolcu Süleyman Can ise “En arkada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadan çığlık koptu. Yüzümü ön koltuğu vurdum” diye konuştu.

Reuters
Pistten çıkan uçak

PEGASUS’UN SON İKİ YILDA 3. KAZASI

  • Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak 13 Ocak 2018’de Trabzon’da inişten sonra pistten çıkmış, kazada can kaybı yaşanmamıştı. 7 Ocak 2020’de yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazada da aynı firmanın aynı tip uçağı iniş sırasında pistten çıkmıştı. Kazada can kaybı yaşanmamış ancak yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmişti.

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
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Yolcu uçağının pistten çıkış anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.

Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı
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Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Pegasus Havayollarının İzmir-İstanbul Seferini gerçekleştiren uçağın inişinin ardından pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, “İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum' ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çığ ve uçak kazası paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çığ ve uçak kazası paylaşımı

Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı
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Sabiha Gökçen Havalimanında uçuşlar tekrar başladı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı

Pegasus uçağı pistten çıktı
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Pegasus uçağı pistten çıktı
Gün ağarıncakorkunç manzara ortaya çıktı

Gün ağarınca
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Uçuşlar başladı

Uçuşlar başladı

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