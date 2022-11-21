Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı Suriye ve Irak'ta başlattığı hava harekatında Rusya'nın kontrolünde olan Suriye hava sahası da kullanıldı. Rusya'nın kontrolündeki Suriye hava sahası, yıllar sonra ilk kez Türk savaş uçaklarına açılmış oldu.
PKK RUS BİRLİKLERİNİ TAŞLADI
TSK'nın 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' harekatında 89 hedef imha edildi. Operasyonda ağır kayıp veren PKK, operasyon sonrası ilk iş olarak Rus birliklerine saldırdı.
PKK destekçileri Rakka'da Türkiye'ye hava sahasını açan Rus üssünü taşladı. Rus askerleri havaya ateş açarak taş atan terör destekçilerini bölgeden uzaklaştırdı.