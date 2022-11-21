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POLİTİKA

CHP’li emekli Amiral Türker Ertürk'ten Demirtaş ve HDP'ye güzellemeler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde başlattığı 'Pençe-Kılıç' harekatında bugüne dek 89 hedef yerle bir edildi. TSK’nın, 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak "Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li emekli Amiral Türker Ertürkten Demirtaş ve HDPye güzellemeler
Türker Ertürk

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' harekatında şimdiye dek 89 hedef imha edildi. Terör yuvalarının yerle bir edildiği operasyonlar devam ederken Halk TV yayınına katılan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak "Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." dedi.

"DEMİRTAŞ BİR ŞANS"

Ertürk şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş niye şans Türkiye için? HDP'nin Türkiye'nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir bunun emarelerini görüyorum. Şimdi zaten biz halk olarak ne istiyoruz? HDP istiyoruz ki Türkiye'nin partisi olsun.

İKTİDARI HEDEF ALDI

Tabii ki Selahattin Demirtaş'a HDP'nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama biz de düşüyor. Bakınız biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar. Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Selahattin Demirtaş."

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