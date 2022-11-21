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ANKARA

PKK'ya pençe darbesi: Bin 441 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe Serisi' operasyonlarında bin 441 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKya pençe darbesi: Bin 441 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya pençe darbesi: Bin 441 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;
'Pençe Serisi' operasyonlarında bin 441 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Pençe Kılıç'ta terör inlerini yerle bir eden savaş uçakları yuvaya döndü
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Diyarbakır’da konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı.
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Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak’ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi.
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Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
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“Hesap zamanı”Milli Savunma Bakanlığından hava harekatına ilişkin Twitter’dan yapılan ilk açıklamada, pistten havalanan bir savaş uçağının görseline de yer verilerek, Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor ifadeleri kullanıldı.
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SİHALAR DA DESTEK VERDİSuriye ve Irak’ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu hava harekatında Diyarbakır dışında Malatya’dan da savaş uçaklarının kalktığı, Batman’dan havalanan SİHA’ların da operasyona destek verdiği öğrenildi. Saldırı ile terör örgütüne büyük darbe vuruldu.
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Hava harekatına katılan savaş uçakları sabahın ilk ışıklarıyla sessizce pistte iniş yaparak hangarlara girdi.
Pençe Kılıç'ta terör inlerini yerle bir eden savaş uçakları yuvaya döndü
Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkarak 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılan savaş uçakları Diyarbakır'a indi.

Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kılıç Hava Harekatı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı, saat 01.12’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor ifadelerine yer verildi.
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TRT Haberde yer alan habere göre, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır darbe vuran hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.
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YER ALTINDAKİ TERÖR İNLERİ NEB İLE İMHA EDİLİYORHarekatta kullanılan Nüfuz Edici Bombalar (NEB) teröristlerin saklandığı barınak ve sığınakları hedef alıyor. F-16 savaş uçakları, yer altındaki terör inlerini sığınak delen olarak da bilinen bu NEBlerle vuruyor.
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Türkiyede yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan NEB, 2 metre kalınlıkta güçlendirilmiş betonu dahi delebiliyor.Yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan NEB, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisiyle görev yapıyor.
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Ardışık Delici Harp Başlığı sayesinde düşük çarpma açılarında ve çarpma hızlarında dahi diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlayan NEB, programlanabilir ateşleme zamanları ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliğine sahip.Ankara’nın elinde nüfuz edici bomba sınıfında kullanabileceği ABD yapımı BLU-109 da bulunuyor.
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İŞARETLEME SİSTEMLERİ DE YERLİ VE MİLLİ Hava harekatlarında, işaretleme ve güdümleme konusunda da yerli sistemler kritik görevler üstleniyor.Mühimmatın güdümlenmesi konusunda kullanılan milli alternatifler arasında TEBER, Lazer Güdüm Kiti, Hassas Güdüm Kiti, Lazer-Hassas Güdüm Kiti gibi seçenekler yer alıyor.
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Bu alanda da yine ABD yapımı Paveway lazer güdüm kiti alternatif olarak yer alıyor.TEBER, Lazer Güdüm Kiti ve Lazer-Hassas Güdüm Kiti için işaretlemede ise havada İHAlarda kullanılan CMX15D ve CATS gibi FLIR sistemleri, savaş uçaklarında kullanılan ASELPOD başta olmak üzere hedefleme podları önemli görevler üstleniyor.
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MÜHİMMAT SEYİT ONBAŞI İLE YÜKLENİYORTürkiyenin milli bomba yükleme aracı Seyit Onbaşı, 1,5 tona kadar bomba ve füze yüklemesi yapabiliyor.
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Seyit Onbaşı hava kuvvetleri envanterindeki hemen hemen tüm bomba ve füzeleri rahatlıkla taşıyabiliyor. F-4, F-5, F-16 ve F-35lere sorunsuz şekilde yükleme yapabilme yeteneğine sahip olan Seyit Onbaşı, yabancı muadillerinden farklı olarak uzaktan kumanda ile de kontrol edilebiliyor.
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Seyit Onbaşı ile yükleniyor: İşte TSK'nın Pençe Kılıç operasyonunda kullandığı mühimmatlar
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyine "Pençe Kılıç" hava harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" denildi. Öte yandan önceki harekatlarda olduğu gibi Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nda da milli mühimmat ve araçlar kullanılıyor. Türk mühendis ve işçilerinin emeği bu ürünler Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Hedefler çok hassas şekilde vuruluyor, teröristleri sığındıkları mağaralar bile kurtaramıyor.


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Kazadan önce akaryakıt istasyonunda mola sırasında kaydedildi.

Bin 441 terörist etkisiz hale getirildi.

'Erdoğan milli<br>duruş sergiliyor'

'Erdoğan milli
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Kendini ispatladı: Hem havada hem de karada vuruyor.

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