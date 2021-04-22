PKK'ya dev operasyon: Ara bul yok et

İç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen terör örgütünü tamamen Türkiye gündeminden çıkarmak amacıyla, ilkbahar - yaz dönemi operasyonları başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer alacağı 9 bin 630 planlı operasyonun, 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.
ARA-BUL-YOK ET STRATEJİSİ
Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek olan operasyonlarda strateji, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağından "ara, bul, yok et"olacak. Böylelikle, baskı sürdürülerek teröriste bölge dar edilecek.
SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARINDA 75 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik, 1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Sonbahar-Kış Operasyonları” ise başarıyla tamamlandı. Bu kapsamda, 7 bin 424 sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8 bin 915 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 75 terörist etkisiz hale getirilirken, 915 sığınak ve mağarada, 233 Mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31.6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
- Bakanlık, devletin tüm kurumları ile koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde, Türk milletinin desteği ile terörle mücadelede yakalanan başarının artan bir tempo ile kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.