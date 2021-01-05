Gündem PKKya katılan fizyoterapist itirafçı oldu 14 teröristi teşhis etti
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PKK'ya katılan fizyoterapist itirafçı oldu: 14 teröristi teşhis etti

Şanlıurfa'da yakalanan ve bir dönem terör örgütü PKK içerisinde bulunduğu belirlenen fizyoterapist, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, terör örgütünün yapılanması, eylemleri ve iç yüzüne ilişkin bilgiler verip, 14 örgüt mensubunu fotoğraflarıyla teşhis etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyarbakır'da yapılan bir terör operasyonunda ele geçirilen materyallerden PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.H, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve itirafçı olarak terör örgütü hakkında bilgiler veren A.H'nın ifadesi, hakkında hazırlanan iddianamede de yer aldı.

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14 örgüt mensubunu fotoğraflarıyla teşhis etti

A.H, ifadesinde, PKK'lıların baskısı sonucu 2014 yılında örgüte katıldığını iddia ederek, Mardin üzerinden Suriye'ye geçişinde terör örgütü bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan bir gazetede yazarlık yapan kişinin aracılık yaptığını öne sürdü. Örgütün yapılanması, eylemleri ve iç yüzüne ilişkin bilgiler verip, 14 örgüt mensubunu fotoğraflarıyla teşhis eden A.H, Suriye'ye geçişinin ardından uzun bir yolculukla Kandil'e götürüldüğünü ifade etti.

PKK'dan kaçan itirafçı: Dağa HDP yoluyla gittim
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PKK'dan kaçan itirafçı: Dağa HDP yoluyla gittim
Terör örgütü PKK kamplarında yaklaşık iki yıl bulunduktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan B.E, örgüte HDP aracılığıyla katıldığını belirterek, 'Örgüt yöneticilerinin yanındayken HDP'den gelip giden çok oluyordu, görüşmeler yapılıyordu. HDP milletvekilleri geliyordu, HDP eş başkanları geliyordu' dedi.


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