PKK'ya katılan fizyoterapist itirafçı oldu: 14 teröristi teşhis etti

Diyarbakır'da yapılan bir terör operasyonunda ele geçirilen materyallerden PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.H, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve itirafçı olarak terör örgütü hakkında bilgiler veren A.H'nın ifadesi, hakkında hazırlanan iddianamede de yer aldı.

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14 örgüt mensubunu fotoğraflarıyla teşhis etti

A.H, ifadesinde, PKK'lıların baskısı sonucu 2014 yılında örgüte katıldığını iddia ederek, Mardin üzerinden Suriye'ye geçişinde terör örgütü bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan bir gazetede yazarlık yapan kişinin aracılık yaptığını öne sürdü. Örgütün yapılanması, eylemleri ve iç yüzüne ilişkin bilgiler verip, 14 örgüt mensubunu fotoğraflarıyla teşhis eden A.H, Suriye'ye geçişinin ardından uzun bir yolculukla Kandil'e götürüldüğünü ifade etti.

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