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PKK'ya 'Pençe' darbesi: Altı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
PKKya Pençe darbesi: Altı terörist etkisiz hale getirildi
Terörle ve teröristle mücadele etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

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