PKK'ya 'Pençe' darbesi: Altı terörist etkisiz hale getirildi

Terörle ve teröristle mücadele etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/PlbrVCmnSq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2022

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