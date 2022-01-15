Dünya Suriyede PKK tehciri Akın akın Iraka geçiyorlar
ORTADOĞU

Suriye'de PKK tehciri: Akın akın Irak’a geçiyorlar

Suriye’de PKK işgalindeki bölgelerden kaçış sürüyor. 29 Aralık’tan bu yana 1500’den fazla sivil, kötü şartlar nedeniyle Irak’ın kuzeyine geçti. Semelka-Fişhabur sınır kapısının kapatılması da göçün bir diğer nedeni. Kapının kapanmasıyla sivillere yönelik baskı arttı. PKK bunu da paraya çevirmiş durumda. Bölgeden çıkmak isteyen örgüte 200 dolar ödüyor.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Suriyede PKK tehciri: Akın akın Irak’a geçiyorlar
29 Aralık’tan bu yana 1500’den fazla sivil, kötü şartlar nedeniyle Irak’ın kuzeyine geçti.

Can güvenliği, ekonomik sorunlar ve zorla silah altına alınma gibi nedenlerle Suriye’de terör örgütü PKK yönetimindeki bölgelerden kaçışlar arttı. 29 Aralık’ta başlayan toplu göç sonucu şu ana kadar 1534 kişi Irak’ın kuzeyine geçti. Bölgeye gelen siviller Bardarash kampına yerleştirildi. Suriye’den Irak’a bu kadar büyük göç dalgasının en son 2013-2014 yılları arasında yaşandığına ve 60 binden fazla sığınmacının Irak’ın kuzeyine geçtiğini hatırlatan yetkililer, bölgeden yüzlerce kişinin sınıra yöneldiğini, bu göçün büyük bir insani krize dönüşebileceğini vurguluyor.

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HERKES KAÇMANIN PEŞİNDE

  • Göç dalgasıyla ilgili Yeni Şafak’a konuşan Jusoor Araştırma Merkezi’nde görevli araştırmacı Enes Şevah, “SDG’nin kontrolündeki bölgelerde halkın durumu kötüydü. Ancak son dönem çok daha fazla kötüleşti. İnsanların can güvenliği yok, ciddi iktisadi sorunlar yaşanıyor, yolsuzluklar, zorla silah altına almalar ve daha pek çok problem nedeniyle siviller köşeye sıkmış durumda. Herkes bölgeden kurtulmanın yollarını arıyor. Büyük bir mülteci akınından endişe ediliyor. Kuzey Irak yönetimi Bardarash kampına alımları 11 Ocak’ta durdurdu” dedi.

Enes Şevah
Enes Şevah

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KAPI KAPANDI BASKI ARTTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı Semelka-Fişhabur, PKK’nın geçen ay düzenlediği saldırıların ardından kapatılmıştı. Göçün artmasındaki diğer bir sebebin de bu olduğuna dikkat çeken Şevah, “Önceden buradan çıkışlar için şart koşuluyordu. Sadece hasta ve Irak’ta çalışma belgesi olanlar geçebiliyor ve temel gıda maddelerinin geçişi sağlanıyordu. Bu kapının kapatılmasıyla sivillere yönelik baskı arttı” diye konuştu. PKK’lılar bölgedeki sivillerin çaresizliğinden faydalanıyor. Siviller bölgeden çıkmak için teröristlere 200 dolar ödüyor. İnsan kaçakçılığından da para kazanan teröristler sınırdaki gerilimi tırmandırıyor.

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"Suriye rejimi Türklerle Suriyelilerin arasını açmak için çalışıyor"
Bekir Develi'nin hazırlayıp sunduğu Peynir Gemisi programına konuk olan Suriyeli Fatma Hüseyin, 'Şu an Türkiye'de olmanızı hoş karşılamayan, size neden dönmüyorsunuz diyen insanlara ne cevap veriyorsunuz' sorusuna yanıt verdi. Suriye'de öğretmenlik yapan Fatma Hüseyin Türkiye halkına hak verdiğini söyleyerek, 'Suriyelilerin arasında rejim tarafından Türkiye'ye namussuzlarda gönderildi, ırkçılar da gönderildi, zenginler de gönderildi. Zira Türkler gibi Suriyelilere kucak açan kimse olmadı.' ifadelerini kullandı.

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