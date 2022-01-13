Afrin'de canlı bomba saldırısı: 3 sivil yaralandı

Numan Kurtulmuş'tan CHP'li Özel ve Özkoç'a sert tepki: Tam bir zır cahillik

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP'li Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'a sert sözlerle yüklendi. Yapılan açıklamaların tam bir zır cahillik olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 'Bu karanlığım tam daniskasıdır. CHP değişecek diyoruz ama aynı tas aynı hamam.' diye konuşu.