Gündem Afrinde canlı bomba saldırısı 3 sivil yaralandı
HATAY

Afrin'de canlı bomba saldırısı: 3 sivil yaralandı

Afrin'de canlı bomba olduğu değerlendirilen terör saldırısına ilişkin Hatay Valiliği açıklamada bulundu. Saldırının, saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtilen açıklamada 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Afrinde canlı bomba saldırısı: 3 sivil yaralandı
Saldırı saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleşti.

Hatay Valiliği, Afrin'deki canlı bomba olduğu değerlendirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.

"OLAYA İLİŞKİN TAHKİKATA BAŞLANDI"

  • Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve Bab ilçelerinde, eş zamanlı terör saldırıları düzenlenmişti.

Suriye sınırında tedbirler arttırılarak hendekler kazılıyor
GÜNDEM
Suriye sınırında tedbirler arttırılarak hendekler kazılıyor

Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı
DÜNYA
Irak ile Suriye arasındaki sınır kapısı PKK saldırılarının ardından kapatıldı
Saldırırlar diye korktum

'Saldırırlar diye korktum'

​Sokak köpeklerinden kaçan küçük Mustafa direğe tırmandı.
Galatasaraya veda etti: Son

Galatasaray'a veda etti: "Son"

​Fatih Terim'in paylaşımı geceye damga vurdu.
Numan Kurtulmuştan CHPli Özel ve Özkoça sert tepki: Tam bir zır cahillik

Taraftarlarına veda etti

Taraftarlarına veda etti

​Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli görevinden ayrıldığını duyurdu.

​Türkiye'nin 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.