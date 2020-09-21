Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem PÖHün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır Dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul ediliyor
AĞRI

PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır

PÖH'ün yanında görev alacak kangallar, vatan görevi için hazır: Dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul ediliyor

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacak 10 Kangal yavrusu, vatan görevi için gün sayıyor. Kangallar, zekaları, güçlü fiziki yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 buçuk kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Kangallar, dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul ediliyor.
Kangallar, dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul ediliyor.

Zekaları, güçlü fiziki yapıları, 25 kilometreye kadar görme yetenekleri ve 2 buçuk kilometreye kadar koku alma özelikleri ile dünyanın en iyi koruma köpeği olarak kabul edilen kangalların vatan savunmasında da adlarından söz ettiriyor.

Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti
GÜNDEM
Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Geçtiğimiz yıllarda Kangal köpekleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından toplumsal olayların önlenmesinde kullanılmaya başlanmış ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da terörle mücadelede kullanılmıştı.

Şimdide Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev alacak 10 safkan Kangal yavrusu, Polis Özel Hareket ekiplerinin yanında görev alacakları günü bekliyor.

Türk sınırlarını Kangallar koruyacak
GÜNDEM
Türk sınırlarını Kangallar koruyacak

İHA

Ağrı görevi için özenle seçilen 10 kangal yavrusu, önümüzdeki hafta Ağrı İl emniyet Müdürlüğüne teslim edilecek.

İHA

"Ünleri dünyanın bir çok yerine ulaştı"

Uzman Kangal Yetiştiricisi Umut Taşdelen, Kangal köpeklerinin ününün ülke sınırlarını aştığını belirterek, şunları söyledi:

  • "Dünyaca ünlü olan Kangal köpeklerimiz, bir çok vatan görevini üstlenmektedir. Şimdi de Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görev alacaklar. Daha önce İstanbul Emniyet Müdürlüğünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev aldığı gibi şimdide Özel harekatın yanında görev alacaklar. Geçmişte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne verdiğimiz kangallar, görevlerini yerine getiriyorlar. Siirt İl Jandarma komutanlığımıza yavrularımızı vermiştik, orada da görevlerine devam ediyorlar. Alarm sistemi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında yer alıyorlar. Kangal köpeklerinin ünü dünyanın bir çok yerine ulaşmıştır."

İHA

Ağrı görevi için 10 safkan yavru seçildi

Kangal köpeklerinin özellikleri hakkında bilgi veren Taşdelen, "Kangalların içgüdüsel olarak kendinden eğitimli oldukları herkes tarafından bilinir. Kangallar; 2 buçuk kilometreye kadar koku alma özelliğine sahiptir, 25 kilometre görme menzili vardır. Gelebilecek tehlikeleri önceden bildirebilecek bir kapasitedirler. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü için 10 adet yavrumuz özenle safkan ırktan seçildi. Orada görev alacaklar. Ordumuzun ve emniyetimizin yer almaya devam edecekler. Ağrı’da köpeklerimiz terörle mücadelede, bekçi amaçlı kullanılacaktır, önümüzdeki hafta eğitimlerine başlayacaklar. Kangallarımızın orada yer alması bize onur ve gururu verecek. Emniyette özel eğitmenlerin himayesinde altında eğitime başlayacaklar" dedi.

Abone Ol Google News
Yeni dünya düzeninin kurucusu

Yeni dünya düzeninin kurucusu

​Çin, geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda hızla ilerliyor.
Satan ev alıyor!

Satan ev alıyor!

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Sözcü Kalın, Serracın istifa kararını değerlendirdi: Libya ile anlaşmalar etkilenmez

Yerli otoya<br>sürpriz isim

Yerli otoya
sürpriz isim

​Honda'dan transfer edildi: Üretiminden sorumlu olacak.

Burak Yılmaz ofsayt istatistiğiyle maça damga vurdu.

Korkutan<br>ikinci deprem

Korkutan
ikinci deprem

Sabah saatlerinde bir deprem daha meydan geldi.
Düzce'de yürek yakan olay

Düzce'de yürek yakan olay

​5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.