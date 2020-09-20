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Gündem Aksaray ve Sivas valileri arasındaki Anadolu Aslanı atışması gülümsetti
SİVAS AKSARAY

Sivas ile Aksaray valileri arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in Twitter paylaşımı üzerine, Sivas Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu arasında, Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma yaşandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Aksaray malaklısı
Aksaray malaklısı

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Twitter hesabından, "Ihlara’dayız. Muhteşem bir yer. Bu cüsseli arkadaşlar da dünyaca ünlü çoban köpekleri Aksaray Malaklısı. Uysal, dost canlısı ve görüldüğü gibi benden iriler" paylaşımında bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da bu tweeti alıntılayarak, sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu Aslanı', Aksaray malaklısıdır" açıklaması yaptı.

Sivas Valisi'nden cevap gecikmedi

  • Sivas Valisi Salih Ayhan ise Aydoğdu'ya cevaben yaptığı paylaşımda, "Neden alınalım Sayın Valim Hamza Aydoğdu, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil, fil olurdu. Sağlık, afiyet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Valiler arasında yaşanan "Anadolu Aslanı" atışması paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Atışmaya Demir Grup Sivasspor Kulübü de "goool" ifadeleriyle katıldı.

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