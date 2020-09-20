Aksaray ve Sivas valileri arasındaki 'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Twitter hesabından, "Ihlara’dayız. Muhteşem bir yer. Bu cüsseli arkadaşlar da dünyaca ünlü çoban köpekleri Aksaray Malaklısı. Uysal, dost canlısı ve görüldüğü gibi benden iriler" paylaşımında bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da bu tweeti alıntılayarak, sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu Aslanı', Aksaray malaklısıdır" açıklaması yaptı.

Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama;Anadolu aslanı,Aksaray malaklısıdır... https://t.co/FAzfC9wDNO — Hamza AYDOĞDU (@hmzaydg) September 19, 2020

Sivas Valisi'nden cevap gecikmedi

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Aydoğdu'ya cevaben yaptığı paylaşımda, "Neden alınalım Sayın Valim Hamza Aydoğdu, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil, fil olurdu. Sağlık, afiyet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Neden alınalım Sayın Valim @hmzaydg, Sivaslılar bilir ki herşey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil fil olurdu😉



Sağlık, afiyet diliyoruz... https://t.co/Vg4vz3vIDn — Salih AYHAN (@valisalihayhan) September 20, 2020

Valiler arasında yaşanan "Anadolu Aslanı" atışması paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Atışmaya Demir Grup Sivasspor Kulübü de "goool" ifadeleriyle katıldı.



