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Prof. Dr. Görür'den 5 il için rahatlatan açıklama: Büyük depremler beklenmiyor

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinin ardından son olarak dün Kayseri ve Sivas'ta peş peşe depremler yaşandı. Kayseri'deki depremleri değerlendiren Prof. Dr. Görür'den rahatlatan bir açıklama geldi.

13:58 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Prof. Dr. Naci Görür

Prof. Dr. Naci Görür

Kayseri'de yaşanan depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Görür,
"Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon Kuzey Anadolu Fayı'ndan (KAF) ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur.


1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif…

'Beklentim küçük boyutlu depremler'

Fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle
Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas
yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle. Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum.
Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."

Prof. Dr. Naci Görür: HAARP’in doğruluğuna inanmıyoruz
Prof. Dr. Naci Görür: HAARP’in doğruluğuna inanmıyoruz

HAARP söylentileri Güneydoğu’da yaşanan afetten sonra tekrar gündeme geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz ay tvnet'te yayınlanan Sert Sorular programında Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün ‘HAARP projesi mümkün mü?’ sorusuna cevap verdi. Görür, “HAARP çok uyduruk olan bir şey değil yani. İcat edilmiş bir şey değil. Bu özellikle Amerika'da uzay araştırmalarında bir proje diyelim. Proje gereği çok küçük frekanslı dalgalar, özellikle iyonosfere göndermek suretiyle ve iyonosferden de yine bu dedikleri ultra en küçük mikro dalgayla diyelim frekanslı dalgaları, belirli yerlere reflekte ederek arz kabuğuna, bu arz kabuğunda kayalar içerisinde bir rezonansa neden olduğu düşünülebiliyor. Rezonans dediğiniz, bir titreşimin aynı uyum içerisinde olması nedeniyle etkisinin artması. Bir köprüden yüzlerce adam geçmiş köprüye bir şey olmuyor ama askerler belirli bir düzenle geçtiği zaman köprünün yıkılmasına neden olmuş gibi. Bu rezonans da yeterince stres biriktirmiş faylarda tetiklemeye neden olabilir. Yer bilimciler “Hadi canım sen de” diyoruz. Biz inanmıyoruz, bunun doğruluğuna inanmıyoruz ama böyle bir söylem var yani bize inandırıcı gelmiyor, bilmiyoruz yani. O konuda herhangi bir şey söyleyemem” dedi.

Naci Görür deprem politikasını övünce Fox TV spikeri ne yapacağını şaşırdı
Naci Görür deprem politikasını övünce Fox TV spikeri ne yapacağını şaşırdı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk günlerinde Fox TV’de Selçuk Tepeli’nin konuğu olan Deprem Bilimci Prof. Dr Naci Görür, depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Görür “2010’da bu hükümet, doğruya doğru demek lazım ilk kez Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin stratejisini daha çağdaş hale getirdi. Dediler ki: “Biz afet yönetimine değil, zararı azaltmaya yönelik işleri yapacağız” Yani deprem olmadan önce yapılmasını gerekenleri yaptı. Çok şey yapıldı” ifadelerini kullandı. Ancak, Naci Görür’ün yorumlarına, programın sunucusu Selçuk Tepeli katılmadı. Tepeli, Görür’ün sözünü keserek “Ama uygulanamadı bu” dedi. Naci Görür ise “O dönüşüm yapıldı” cevabını verdi.




#deprem
#naci görür
#malatya
#kayseri
#sivas
#erzincan
#adana
1 saat önce
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Prof. Dr. Görür'den 5 il için rahatlatan açıklama: Büyük depremler beklenmiyor
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