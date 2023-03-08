Prof. Dr. Görür'den 5 il için rahatlatan açıklama: Büyük depremler beklenmiyor

Prof. Dr. Naci Görür
Kayseri'de yaşanan depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Görür,
"Saraycık-İncesu/Kayseri’de 4.9 ve 4.2 artçı deprem oldu. Bu deprem düşük aktiviteli Ecemiş Fay zonu içerisinde. Bu zon Kuzey Anadolu Fayı'ndan (KAF) ayrılıp Mersin’e kadar uzanır 730 km uzunluktadır. Geçmişte büyük depremler üretmiştir. 1414, 1717 ve 1835’de depremlerin şiddeti yer yer 8 olmuştur.
1717 depreminde 8 binden fazla insan ölmüştür. 1835’de 1000’den fazla insanın öldüğü söylenir (Anadolu Gaz.). Aletsel dönemde 1940, 1960, 2021 yıllarında genellikle 4-5 mertebelerinde depremler olmuştur. Son Maraş ve Gaziantep depremleri Anadolu Levhasının bölgeye yakın aktif…
'Beklentim küçük boyutlu depremler'
'Beklentim küçük boyutlu depremler'
Fay sistemlerinde stres alanı değişimlerine neden oldu ve muhtemelen kimi fay parçalarının kırılmasına neden oluyor. Bu nedenle
Erzincan-Karlıova, Malatya, Adana, Kayseri ve Sivas
yörelerinde bu tür depremler beklenebilir. Sevgiyle. Not: Sizleri bilgilendirmek amacıyla yazıyorum.
Yoksa büyük deprem olacak, şu zamanda olacak vb şeyler söylemiyorum. Benim beklentim olursa çoğunlukla küçük boyutlu depremlerin olacağıdır."
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