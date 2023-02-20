Elazığ'da bugün sabaha karşı yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Elazığ'da büyük bir deprem olur mu, artçı sarsıntı olur mu? İşte bu soruların yanıtı...

ELAZIĞ'DA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR MU?

yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum" dedi.





Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O) ,Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu fayı (DAF) pic.twitter.com/YCWCmKMtDv — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 20, 2023

"İRİLİ UFAKLI DEPREMLER BEKLENEBİLİR"

Deprem bilimci Naci Görür, Elazığ depremiyle ilgili açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün açıklaması: "Palu civarında 4’lük depremler oluyor. Son büyük Maraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O), Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir.

"ELAZIĞ'DA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM"

Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz. Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 ve benzeri depremler olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder."

ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 04.07'de merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'DA SON YAŞANAN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 20 Şubat'ta yaşanan son depremleirn ayrıntıları şöyle:







