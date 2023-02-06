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7,7 büyüklüğünde deprem sonrası kritik uyarı: Evlerden uzak durun

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çok sayıda ilde hissedilen 7.7 büyüklüğündeki büyük depremin ardından bölgede 6 ve üzerinde altı artçı deprem meydana gelirken Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 'Artçılar büyük olacak evlerden uzak durun' uyarısı geldi.

05:49 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş’taki deprem bir çok şehirde hasara neden oldu

Kahramanmaraş’taki deprem bir çok şehirde hasara neden oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye’den de kuvvetli hissedilen deprem nedeniyle panik yaşandı.

Deprem nedeniyle Adana, Osmaniye ve Hatay’da da bazı yapıların zarar gördüğü bildirildi. Tüm ekiplerin seferber edildiği illerde çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

'EVLERDEN UZAK DURUN'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yaşayan vatandaşları uyardı. Görür, yıkılmayan binalardaki kişilerin, artçı sarsıntılar nedeniyle dışarıda olmasını gerektiğini söyledi.



#Naci Görür
#Kahramanmaraş
#Pazarcık
#deprem
12 saat önce
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7,7 büyüklüğünde deprem sonrası kritik uyarı: Evlerden uzak durun
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