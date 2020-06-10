Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Prof Dr Ilıcalı İstanbul trafiği için mesailerde kademelendirme yapacağız
İSTANBUL

Prof. Dr. Ilıcalı: İstanbul trafiği için mesailerde kademelendirme yapacağız

Prof. Dr. Ilıcalı: İstanbul trafiği için mesailerde kademelendirme yapacağız

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Kovid sürecinde gördük ki bazı işler rahatlıkla evden yapılabiliyor. Bazı işlerin ofisten değil de evden yapılmasını sağlamamız lazım. İlk olarak mesailerde kademelendirme yapacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da oluşan trafik nedeniyle mesailerde kademelendirme yapılması planlanıyor.
İstanbul'da oluşan trafik nedeniyle mesailerde kademelendirme yapılması planlanıyor.

"İstanbul'daki trafiğin en önemli nedeni, yüzde 85 oranında 1 veya 2 yolculu özel araçlar ve taksiler" diyen Prof. Dr. Ilıcalı, "Ayrıca yol üzerinde daha rahat hareketin sağlanması için sadece metrobüs için değil toplu ulaşım araçlarında çok şeritli yollarda çizgi çekerek toplu ulaşıma özel şeritler ayıracağız" diye konuştu.

Koronavirüs sürecinde yeni normalleşmeyle birlikte İstanbul'da tekrar artışa geçen araç ve toplu ulaşım yoğunluğuyla ilgili çözüm çalışmaları yapılıyor. İstanbul Valiliği tarafından kurulan ve içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) temsilcisinin de yer aldığı 'Toplu Ulaşım Bilim Kurulu' İstanbul'da yaşanan trafik sorunu için çalışmalar yürütüyor. Özellikle koronavirüs sebebiyle toplu taşımadaki davranış değişikliklerini inceleyen kurul, konu ile ilgili olarak anket çalışması başlattı.

"TRAFİĞİN YÜZDE 85'İNİ ÖZEL ARAÇ VE TAKSİLER OLUŞTURUYOR"

Yapılan ankete çok sayıda katılımın olduğunu belirten Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Geçen hafta bir ankete başladık. Şu an 141 bin kişi katıldı. Bu ankette vatandaşlara yolculuk davranışlarını sorduk. Kovid öncesi, kovid süreci ve sonrası alışkanlıklarını soruyoruz. Gördük ki vatandaşlarımızın davranışlarında büyük bir değişiklik var. Tek endişem; insanları toplu ulaşımdan kaçırdığımız zaman bu insanlar trafiğe gidecek.

  • İstanbul'daki trafiğin en önemli nedeni, yüzde 85 oranında 1 veya 2 yolculu özel araçlar ve taksiler. Bunlar artarsa sabah ve akşam pik saatlerinde trafik dayanılmaz olur. Yolculuğun pik saatlerini, nerede yoğunluğun başladığını ve bittiğini görüyoruz. Burada bulunan iş yerleri göz önüne alınarak ve değerlendirerek kademelendirme yapmalıyız" dedi.

Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk: Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri gündemde
EKONOMİ
Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk: Pandemi sonrası yeni çalışma modelleri gündemde

“İLK OLARAK MESAİLERDE KADEMELENDİRME YAPACAĞIZ"

Prof. Dr. Ilıcalı trafikte yaşanan sorunun çok yönlü olduğunu ve tüm sorunlarla ilgili olarak çözüm önerilerinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

  • “Eylül, Ekim ayında üniversiteler ve okullar açılacak. Toplu ulaşım verilerine göre üniversitelerin payı yüzde 30'un üzerinde. Kovid sürecinde gördük ki bazı işler rahatlıkla evden yapılabiliyor. Bazı işlerin ofisten değil de evden yapılmasını sağlamamız lazım. İlk olarak mesailerde kademelendirme yapacağız.

Daha sonra vatandaşların toplu ulaşımdan kaçmaması için daha cazip hale getirmek gerekiyor. Bunun için maske, hijyen mesafe çok önemli. Anketlerden vatandaşların buna uyacağını da görüyoruz. Ayrıca yol üzerinde daha rahat hareketin sağlanması için sadece metrobüs için değil toplu ulaşım araçlarında çok şeritli yollarda çizgi çekerek toplu ulaşıma özel şeritler ayıracağız. Kavşaklarda sıkışıklık yaşanıyor. Bunu azaltmak için trafiğin yoğun olduğu yerleri tam akıllı hale getirerek, talebe göre ışık devrelerini teknolojik sisteme dönüştüreceğiz. Diğer taraftan bisikletin toplu ulaşımdaki engellerini aşmak için yasa teklifimi geçen hafta itibarıyla AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı beye sundum. Öte yandan denizin payı çok az. Bunu artırmak gerekiyor. Bunları valilik ve belediye yetkilileriyle paylaşıyorum."

“İSTANBUL'DA TRAFİĞİ ÜRETEN VE ÇEKEN 8 İLÇE ÖNE ÇIKIYOR"

Özellikle trafiğin yaşandığı ilçelerde yapılacak hesaplamaların ve değişikliklerin rahatlamaya neden olacağını kaydeden Prof. Dr. Ilıcalı, "Bütün ilçeler aynı trafik yoğunluğuna sahip değil. Trafiğin ilk oluştuğu yerler var. Buralara üreyen trafiğin olduğu yerler diyoruz. Bir de çekilen trafik var. İş yerlerinin, okulların olduğu yerler buralar. İstanbul'da trafiği üreten ve çeken 8 ilçe öne çıkıyor. Bu ilçelerden alınan verilerle yapılan hesaplamalarla düşürmek gerekiyor. Beşiktaş'ta üniversiteler ve iş yerleri çok sayıda trafik çekiyor. Bu azaltıldığı zaman burada büyük bir rahatlama yaşanacak" dedi.

Sosyal mesafe hiçe sayıldı: 14 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı
KORONAVİRÜS
Sosyal mesafe hiçe sayıldı: 14 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı

“TAKSİLER YOLCUYU ARTIK YOLDAN, DURAKTAN ALMASIN"

Taksilerin yolda boş bir halde yolcu aramalarının trafiği büyük oranda etkilediğini de dile getiren Prof. Dr. Ilıcalı, “Bugün artık 2020'deyiz çok iyi mobil uygulamalar var. Taksiler yolcuyu artık yoldan, duraktan almasın. Bununla ilgili de önerimiz var. İstanbul'da bir günde 1,5 milyon yolculuk yapılıyor. Bunların yarısı taksiler tarafından gerçekleşiyor" derken, koronavirüs sebebiyle trafiğin yüzde 90 azaldığı dönemde toplu ulaşımı en çok kullanan kişilerin market çalışanları ve emniyet mensupları olduğunu söyledi.

Ilıcalı, “Bu süreçte market çalışanlarının saati biraz kaydırıldığı zaman o pik saatte rahatlama meydana geldi. Daha sonra emniyet de çalışanlarına mesai saati uygulaması koydu. Trafiğin yüzde 90 oranında düştüğü dönemde bile bu tedbir çok işe yaradı. Şimdi normale dönüldüğü için iki kurumun alacağı tedbirle olmaz. Bütün okulları, kamu kuruluşlarını ve özel sektörü düşünerek yapmak zorundayız" diye konuştu.

"HERKESTE BÖYLE BİR AYARLAMA YAPILSA DAHA RAHAT OLUR"

Vatandaşlar ise kademeli mesaiye sıcak bakıyor. Toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar özellikle sabah ve akşam iş çıkışı saatlerinde yoğunluk olduğunu belirtiyor. 11.00-19.00 saatleri arasında çalıştığını ve rahat olduğunu söyleyen Şafak Kara, “Ben öğrenciyken sabah 8'de otobüse biniyordum. Kapılardan asılarak gidiyorduk neredeyse. Şimdi saat 11.00'de biniyorum daha rahatım. Herkeste böyle bir ayarlama yapılsa daha rahat olur. Trafik uygulamasından baktığımız zaman yüzde 60'ları görüyor. Kamuda ve beyaz yakalıda değişiklik yapılsa bile yeterli olur" ifadelerini kullandı.

Ender Budak da “Şu aşamada bu uygulama çok iyi olur. Çünkü gidişat hiç iyi değil. İstanbul'da sabah saatlerinde çok yoğunluk yaşanıyor. İnsanlar mesafeyi sağlayamıyor. Bu yüzden sorunlar çıkıyor. Hatta tartışmalar yaşanıyor. Acilen bunun çözülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yeni normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
FOTOĞRAF 15
Title
Türkiye dünya genelinde etkili olan COVİD - 19 - Koronavirüsü’ne karşı olan mücadelesine devam ediyor. Virüs, devlet yetkililerinin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altında alındı.
Title
Bu kapsamda 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren “Yeni Normalleşme” dönemi başladı. Başlayan bu dönem ile ülke genelinde 3 aydır yaşanmayan araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.
Title
“Yeni Normalleşme” ikinci haftası başladı <br> <br> Bu sabah saatlerinden itibaren de “Yeni Normalleşme” döneminin ikinci haftası başladı. Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde araç trafiği ve vatandaş hareketliliği başladı.
Title
Şehrin önemli güzergâhlarından biri olan E-5 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik oluştu.
Title
Metrobüs duraklarında vatandaş kalabalığı yaşandı <br> <br> Ayrıca sabah saatlerinde mesailerine başlamak için evlerinden çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Vatandaşların virüse karşı eldiven, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü.
Title
Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 27‘ye ulaştı <br> <br> Yeni haftanın başlaması ile birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Title
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulamasına göre yoğunluk yüzde 27‘ye ulaştı.
Title
Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Title
Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Title
Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Title
Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Title
Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Title
Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Title
Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Title
Yeni Normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
Yeni normalin ikinci haftasında İstanbul’daki trafik yoğunluğu yüzde 27 ‘ye ulaştı
1 Haziran'dan itibaren başlayan “Yeni Normalleşme” döneminin ikinci haftasına bu sabah ile itibariyle başladık. Megakent İstanbul'un önemli noktaları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 27'ye ulaştı.
Abone Ol Google News
Millet İttifakında neler oluyor?

Millet İttifakı'nda neler oluyor?

​Aylar sonra grupta konuştu ama ittifak ortağının vekillerini anmadı.
Vatandaş açın diyor

Vatandaş 'açın' diyor

​"Ayasofya ibadete açılmalı mı?" diye soruldu işte sonuçlar...
Yasaklar yeniden gelebilir

Yasaklar yeniden gelebilir

​Hastanelerin dolması 'ikinci dalga' kabul edilecek.

​Yaşlılar ve engelliler için yapılan proje sosyal medyada hedefte.

​Skandalı aydınlatan CHP'li meclis üyesi partiden ihraçla tehdit ediliyor.

​Tanal elleri acımasın diye Meclis sırasını hırpaladı.
İstanbul trafiğini düşünen birileri var

İstanbul trafiğini düşünen birileri var

​Mesailer kademelenecek, trafikte yoğunluk düşecek.

​Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar.

​Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe itirafı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
DSÖ tutarsızlığında bugün

DSÖ tutarsızlığında bugün

​Şimdi de 'Semptom göstermeyenler hastalık bulaştırmaz' diyorlar.
Tarih açıklandı<br>telefonlar kitlendi

Tarih açıklandı
telefonlar kitlendi

​On binlerce çift düğün hazırlıklarına başladı.
Sosyal mesafe<br>mimaride de geçerli

Sosyal mesafe
mimaride de geçerli

​Çarpık kentleşme salgının yayılma hızını etkiledi.
Öncelik stoper

Öncelik stoper

​Hedefte bir yerli bir de yabancı isim var.
10 milyon kişi tedavi bekleyecek

10 milyon kişi tedavi bekleyecek

​Dünya basınında bugün: İngiltere'de korkulan senaryo gerçekleşiyor...
Dünya<br>peşinden koşuyor

Dünya
peşinden koşuyor

Bir ay içerisinde ​milyar dolarlık rekor sipariş geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.