Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları, kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Güncel benzin ve motorin fiyatları, kamuoyu tarafından araştırılıyor. Peki, 29 Nisan 2024 güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları ne kadar?

29 NİSAN 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43.63 TL

Motorin litre fiyatı: 41.05 TL

LPG litre fiyatı: 22.47 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 43.54 TL

Motorin litre fiyatı: 40.98 TL

LPG litre fiyatı: 21.93 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.48 TL

Motorin fiyatı: 41.94 TL

LPG fiyatı: 22.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.72 TL

Motorin fiyatı: 42.19 TL

LPG fiyatı: 22.01 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.29 TL

Motorin fiyatı: 42.81 TL

LPG fiyatı: 22.09 TL

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Son olarak motorine 25 Nisan'da motorine 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.







