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Koronavirüs Sosyal mesafe hiçe sayıldı 14 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı
TÜRKİYE

Sosyal mesafe hiçe sayıldı: 14 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı

Koronavirüs salgını sürecinde toplu taşımada yüzde 50 yolcu taşıma kuralı önceki gün kaldırılarak araçların koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabileceği açıklandı. Ancak İstanbul Esenyurt’ta 14 yerine 30 yolcu taşıyan minibüs sürücüsüne polis tarafından ceza yazıldı. Sürücü, “Mecburen yolcuları aldım” derken, iç içe sosyal mesafesiz yolculuk dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Balık istifi minibüsün şoförüne ceza kesildi.
Balık istifi minibüsün şoförüne ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs sürecinde toplu taşımalarda uygulanan kapasitenin yüzde 50’si olacak şekilde yolcu taşıma kuralı önce gün yayınlanan genelge ile kaldırılmıştı. Normal şartlarda da koltuk sayısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu olan minibüslere yönelik bu sabah Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada maksimum 14 kişi taşıma zorunluluğu olan bir minibüste 30 kişi çıktı.

Polis bile şoke oldu: Salgına rağmen balık istifi minibüs
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Sultangazi'de Yunus polisi ekiplerinin, minibüslere ve otobüslere yönelik denetimleri devam ediyor. Denetimlerde toplu taşımada yarı kapasite kuralına uymayan, ayakta yolcu taşıyan sürücülere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi'ne göre idari para cezası uygulandı.
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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde denetimlerini sürdüren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, durdurdukları bir minibüsten 16 fazla yolcu çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı.
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Fazla yolcuları tek tek sayan Yunus polisi, minibüs sürücüsüne 16 fazla yolcu aldığını söyleyerek şaşkınlığını dile getirdi.
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Minibüs sürücüsü, yağışlı havayı bahane göstererek, 7 kişi yolcu taşıma kapasitem var. Yolda kalmışlar. Yağmur yağıyor diye mecbur aldım dedi.
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Yolculara koronavirüs salgının devam ettiğini hatırlatan polis, minibüslere kalabalık bir şekilde binmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
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Bir kadın yolcu, Ben bindiğimde kimse yoktu diyerek kendini savunmaya çalıştı. Polis memuru ise, bu tür durumlarda minibüs sürücülerini uyarmalarını ve 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini söyledi.
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Ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak sürücüye, 3 bin 180 TL idari para cezası kesti.
Polis bile şoke oldu: Salgına rağmen balık istifi minibüs
İstanbul Sultangazi'de polisin durduğu minibüsten 16 fazla yolcunun çıkması, polisi bile şaşırttı. Şoför ise fazla yolcuların yolda kaldığını bundan dolayı aldığını söyledi.

  • Normal şartlarda uygulanan trafik kuralları hatırlatılan minibüs sürücüsüne 104 lira para cezası yazılırken Korona Virüs salgını sürecinde sık sık hatırlatılan sosyal mesafe kuralına uyulmadan iç içe yolculuk yapılması dikkat çekti.

Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
GÜNDEM
Esenyurt'ta minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı

“Mecburen aldım”


Yolcu sayısının koltuk sayısından fazla çıktığı hatırlatılan minibüs sürücüsü, “Yolcular kendisi de biniyor insanlar işine yetişmek için kendi de biniyor. Mecburen aldım” dedi.
Minibüs sürücüsü dün akşam da ceza yediğini söyleyerek trafik polisi de ikna etmeye çalıştı.

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