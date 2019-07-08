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Proje okulu yeni yılı bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak belirlenen ve ilk yılında 60 kişilik kontenjana sahip olan Süleyman Şah Proje Okulu, Fen Lisesi düzeyinde eğitim vereceği yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Şah Proje Okulu
Süleyman Şah Proje Okulu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılından itibaren Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak belirlenen ve ilk yılında 60 kişilik kontenjana sahip olan Süleyman Şah Proje Okulu, Fen Lisesi düzeyinde eğitim vereceği yeni eğitim öğretim sezonuna hazırlanıyor.

Basın mensuplarını okulda ağırlayan Okul Müdürü Cüneyt Vardar ve okul idarecileri normal bir Fen Lisesi’nde verilecek eğitimin aynısının verileceği okulda gelinen noktayı paylaştı.

ÜST DÜZEY EĞİTİM

Daha önce ilçedeki tüm okul müdürleri, rehber öğretmenleri ve gruplar halinde 8.sınıf öğrencilerine tanıtımı yapılan okulda verilecek eğitim düzeyi ve ders saatleri ile ilgili bilgi aktaran Cüneyt Vardar okulun Fen Lisesi düzeyinde hatta daha üst seviyede bir eğitim vereceğini ifade etti.

YANLIŞ ALGI SORUNU

Orhangazi’nin marka okulu olacak düzeyde bir eğitimin yer alacağı Proje Okulu’nda Fen ve Sosyal Bilimler Bölümlerinin olacağını ifade eden Vardar, “Ancak ilk yılımız olması ve İmam Hatip Lisesi bünyesinde olmasından dolayı ortadaki bir algıyı kırmakta zorlanıyoruz. İmam Hatip Liselerinde yüzde 75 oranında normal eğitim, yüzde 25 oranında ise mesleki eğitim veriliyor” dedi.

  • KONTENJAN: 60 ÖĞRENCİ
  • Cüneyt Vardar, medya mensuplarına konferans salonunda okulda verilecek eğitim düzeyi ile Fen Liselerindeki eğitim ve ders saatleri karşılaştırması da yaptı. Matematik, fen ve sosyal bilimler gibi derslerde Proje Okulu’nun, Fen Lisesi ayarında eğitim vereceğini bir anlamda Orhangazi’nin Fen Lisesi olacağını ifade eden Vardar, “60 kişilik kontenjanımız var. Sosyal ve Fen Bilimler Proje Okulu hem eğitim binası hem de yurt binası ile sezona hazır” dedi. Orhangazi için, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun önemli bir şans olduğunu dile getiren Vardar öğrenci ve velilerin proje okulunu tercih etmelerini beklediklerine dikkat çekti.

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