Dünya Ayrım Duvarı zulmü
ORTADOĞU

Ayrım Duvarı zulmü

İsrail'in Utanç Duvarı, Filistinli Hacacla ailesinin yaşadığı bölgeyi adeta açık hava hapishanesine dönüştürdü. Filistinli aile, duvar nedeniyle evlerine girip çıkma ya da misafir davet etme gibi basit günlük eylemlerde dahi sıkıntılar yaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci yönetim, ziyaretçilerin kendilerinden izin almadan kapıyı kullanmasını yasakladı.
İşgalci yönetim, ziyaretçilerin kendilerinden izin almadan kapıyı kullanmasını yasakladı.

"İsrail'in Utanç Duvarı" olarak da isimlendirilen Ayrım Duvarı, Filistinli Hacacla ailesinin yaşadığı bölgeyi adeta açık hava hapishanesine dönüştürdü. Duvarın inşası 2002 yılında, Hacacla ailesinin evini köyden ayıracak şekilde örülmeye başladı.

Durumu yargıya taşıyan aile, inşaata engel olamasa da duvarın alt kısmından açılan bir tünel üzerinden köy ile irtibat kurma izni elde etmeyi başardı.

GİRİŞLER İZLENİYOR

Geçen yıl tünele elektronik bir kapı yerleştiren işgalci güç, aileye kapıyı açıp kapatabileceği bir kumanda verdi ve burayı izleyebileceği kameralar yerleştirdi. İşgalci yönetim, ziyaretçilerin kendilerinden izin almadan kapıyı kullanmasını yasakladı.

Yaşadıklarını “dünyadan tecrit edilmek” şeklinde nitelendiren Ömer Hacacla, yasak yüzünden kimsenin kendilerini ziyaret edemediğini belirti.

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