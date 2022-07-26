PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Dünya

ABD'den tahıl koridoru açıklaması: Dört gözle uygulanmasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı için imzalanan anlaşmaya her türlü desteği vereceklerini, tahılın en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebileceğini söyledi. Price, anlaşmanın halen geçerli olduğunu ve dört gözle uygulanmasını beklediklerini de ifade etti