Gündem İstanbulda terör örgütü DHKP/Cnin bölge sorumlusu yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri örgütün sözde Bursa sorumlusu olmak üzere iki şüpheli yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı
Foto/arşiv

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C‘nin sözde Bursa sorumlusu Ö.C.K. ile geçmiş yıllarda terör davalarına bakan hakim ve savcıların kullandığı servis aracına örgüt adına bombalı saldırı eyleminde bulunan İ.K.’yı evinde sakladığı öne sürülen M.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Her iki şüpheliyi yakın takibe alan güvenlik güçleri, dün Sultangazi’de operasyon düzenledi.

TEM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, geçmiş dönemde birçok polisiye soruşturmada adı geçen M.C. ile örgütün sözde Bursa sorumlusu olduğu iddia edilen Ö.C.K. gözaltına alındı.

Emniyet güçlerince yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. İfade işlemleri devam eden şüphelilerin ilerleyen günlerde savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
GÜNDEM
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı
GÜNDEM
İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı

PKK-MLKP arasına dolar girdi
GÜNDEM
PKK-MLKP arasına dolar girdi
Suçlulardan alınanFerrari polise verildi

Suçlulardan alınan
Ferrari polise verildi

​Artık otomobil hırsızlarını kovalayacak.
Bölge sorumlusu yakalandı

Bölge sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik kritik operasyon.
Kadın otobüsşoförüne yumruklu saldırı

Kadın otobüs
şoförüne yumruklu saldırı

​Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
İki terörist<br>etkisiz hale getirildi

İki terörist
etkisiz hale getirildi

​İran sınırından Türkiye'ye sızmaya çalıştılar.
15 üniversiteye<br>yeni fakülte

15 üniversiteye
yeni fakülte

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
Söke'de<br>alevlerle savaş

Söke'de
alevlerle savaş

Kısa sürede yayıldı: ​Gece görüşlü helikopterler devrede.
Ata sporlarında renkli buluşma

Ata sporlarında renkli buluşma

​Türk dünyasını Bursa'da bir araya geldi.

​Meslek liselerinde doluluk yüzde 95'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis herhalde bilmiyor öğrenecek.

​Tarihi mutabakat Türkiye'nin adından söz ettirecek.

​Pençe-Yıldırım'da 5 şehidimiz var.

​Nijer'e de 2 tane satılmıştı.

​Kıyıya doğru yüzme köpüklü suya girme.

​"DSÖ'nün acil durum uyarısı pandemi ilanı değil tedbir çağrısı."

​PKK ağır kayıp verdi.

​İstanbul'da düğün salonların doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.
Dört gözle bekliyoruz

Dört gözle bekliyoruz

​ABD: Ukrayna tahılı en etkili şekilde Karadeniz limanlarından sevk edilebilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.