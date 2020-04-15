Sınırda bulundu: Rasulayn'dan Ceylanpınar'a yüzlerce metre uzunluğunda terör tüneli

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tüneli ortaya çıkardı.

Ceylanpınar-Rasulayn sınır hattında, yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor.

DHA Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tünel tespit edildi.

Tünelin içinde düzenli şekilde aydınlatma sistemi kurulduğu görülürken, içerisinde tüneli ilerletmek için vinç ve hilti gibi iş makinelerinin hazır bekletildiği de tespit edildi.

Tünelde 200 metre sonra oksijen sıkıntısı olduğu belirlendi.

DHA Yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor.

Terör örgütünün tüneli, silah ve mühimmat nakli ile kaçakçılık ile saldırılardan sonra kaçabilmek için kullandığı değerlendirildi.

DHA Tünelde 200 metre sonra oksijen sıkıntısı olduğu belirlendi.

OYNAT 00:21 Rasulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan terör tüneli Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tüneli ortaya çıkardı. Yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor. Terör tünelinin 200 metreden daha derine indiği de belirlendi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü