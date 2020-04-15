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ŞANLIURFA

Rasulayn'dan Ceylanpınar'a yüzlerce metre uzunluğunda terör tüneli

Sınırda bulundu: Rasulayn'dan Ceylanpınar'a yüzlerce metre uzunluğunda terör tüneli

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tünel tespit edildi. Yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor.

Haber Merkezi DHA
Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan tünel.
Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan tünel.

Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tüneli ortaya çıkardı.

  • Ceylanpınar-Rasulayn sınır hattında, yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor.

DHA
Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tünel tespit edildi.

Tünelin içinde düzenli şekilde aydınlatma sistemi kurulduğu görülürken, içerisinde tüneli ilerletmek için vinç ve hilti gibi iş makinelerinin hazır bekletildiği de tespit edildi.

Tünelde 200 metre sonra oksijen sıkıntısı olduğu belirlendi.

DHA
Yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor.

Terör örgütünün tüneli, silah ve mühimmat nakli ile kaçakçılık ile saldırılardan sonra kaçabilmek için kullandığı değerlendirildi.

DHA
Tünelde 200 metre sonra oksijen sıkıntısı olduğu belirlendi.

Rasulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan terör tüneli
OYNAT 00:21
Rasulayn'dan Ceylanpınar'a uzanan terör tüneli
Suriye Milli Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'ye ait olduğu değerlendirilen, Suriye Rasulayn'dan Şanlıurfa Ceylanpınar'a uzanan bir tüneli ortaya çıkardı. Yüzlerce metre uzunluğundaki tünel, çeşitli koridorlarla bir çok farklı noktaya ulaşabiliyor. Terör tünelinin 200 metreden daha derine indiği de belirlendi.


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