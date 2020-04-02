Dünya Barış Pınarı Harekatı Bölgesine sızmaya çalışan 4 YPG/PKKlı terörist öldürüldü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü

Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçesinin güneyinden sızma girişiminde bulundu. Suriye Milli Ordusu ile YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, Esed rejimi güçleri de terör örgütüne destek verdi. Olayın ardından ABD askerleri de çatışmaların yaşandığı bölgenin yakınındaki Tel Temır'e giderek, beldeyi çevreledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne düzenlediği sızma girişimi üzerine Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleriyle çatışmalar çıkarken, 4 terörist ile onlara destek olan 2 rejim askeri öldürüldü.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinin güneyindeki Tel Temır beldesine bağlı Aburaseyn köyünde YPG/PKK'lı teröristler, SMO askerlerinin bulunduğu cephe hattına sızma girişiminde bulundu.

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GÜNDEM
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Bunun üzerine SMO askerleri ile terör örgütü arasında çatışma yaşandı.

Bölgedeki Esed rejimi güçleri de çatışmaya katılarak YPG/PKK'lı teröristlere destek sağladı.

Bu sırada Türk Silahlı Kuvvetleri de obüs atışlarıyla YPG/PKK mevzilerini hedef aldı.

Olayda şu ana kadar 2 SMO askeri şehit olurken, 4 YPG/PKK'lı terörist ile 2 rejim askerinin öldürüldüğü öğrenildi.

Çatışmaların başlaması üzerine Rus askerleri olayların yaşandığı köye intikal ederken, ABD askerleri de Tel Temır'e ulaşarak beldeyi çevreledi.

Türkiye 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış pınarı Harekatı kapsamında 12 Ekim'de Rasulayn ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.

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