Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ne sızmaya çalışan 4 YPG/PKK'lı terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 oldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Okulları yıkan, tüneller kazan, karargâh haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda; Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor' denildi.