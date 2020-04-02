Gündem Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği bildirildi.

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