Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini belirtildi.
Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği bildirildi.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5LbZNzfk8S
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5LbZNzfk8S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2020