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POLİTİKA

Elebaşı Kandil’de vuruldu: MİT ve TSK'nın ortak operasyonu sonucu öldürüldü

PKK/KCK’nın sözde önderlik komitesinin 6 faal üyesinden biri olan “Hacer Hilal” kod adlı terörist Nazife Bilen, Kandil’de MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla öldürüldü. Bilen, Irak’ta bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın terörist oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nazife Bilen
Nazife Bilen

Terör örgütü PKK’nın tepe yönetimi tek tek etkisiz hale getiriliyor. Örgütün kendini en güvende hissettiği terör kamplarında yerleri anlık olarak tespit edilen teröristler, hava operasyonlarıyla vuruluyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı çalışmada, PKK'nın en üst karar alma organlarından sözde KCK Önderlik Komitesi'nin aktif 6 üyesinden biri olan 'Hacer Hilal' kod adlı terörist Nazife Bilen’in Kandil bölgesinde olduğu belirlendi.

MİT AKTİF OLARAK SAHADA

Operasyon için harekete geçen MİT, bölgede insana dayalı örgüt yapılanması içerisinden ve yerel istihbari unsurlardan faydalandı. Aylar öncesinde bölgede kurulan yerel ağ unsurları üzerinden hedefle ilgili anlık bilgiler derleyen MİT, sivillerin operasyondan etkilenmemesi ve hedefin tek vuruşla imha edilmesi için detaylı çalıştı. Operasyondan önce güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurları farklı coğrafyalara sevkedildi. MİT karargahında yapılan değerlendirme sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile düzenlenen operasyonda terörist Nazife Bilen öldürüldü. Bilen'in Irak'ta bugüne kadar etkisiz hale getirilen en üst düzey kadın örgüt mensubu olduğu bildirildi.

BEBEK KATİLİ BİZZAT EĞİTTİ

  • Nazife Bilen, Suriye ve Lübnan'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldıktan sonra PKK'nın sözde kadın hareketinin kurucuları arasında yer aldı. Bilen'in yokluğunun kadın yapılanması içinde moral motivasyonu yıkacağını belirten uzmanlar, KCK kadın yapılanmasının Irak alanında ilk defa bu derece üst düzey kayıp verdiğine dikkat çekerek, bunun kısa ve orta vadeli sonuçları olacağını belirtiyor.

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