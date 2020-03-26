Dünya Operasyon bölgelerinde sıkı önlem Tedbirler tam ve eksiksiz olarak uygulanıyor
ORTADOĞU

Operasyon bölgelerinde sıkı önlem: Tedbirler tam ve eksiksiz olarak uygulanıyor

Tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadeleye odaklandı, çatışma bölgelerinde silahlar kısmi olarak sustu. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi terörle mücadele harekatının yanı sıra; Irak kuzeyindeki Pençe Harekat bölgesi, Suriye kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekat Bölgeleri ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgelerindeki faaliyetlerini artan tempoda aralıksız sürdürdü.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Teröristlerin salgını fırsata çevirmemesi ve harekat bölgelerinde olası provokasyonlara karşı tam mesai teyakkuz devam ediyor. Sadece TSK değil ilgili kamu kurum ve kuruluşları da bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor ve Türkiye’deki koronavirüs tedbirleri Suriye kuzeyindeki güvenli bölgelerde de tam ve eksiksiz uygulanıyor.

ŞU ANA KADAR VAKA YOK

Harekat bölgelerindeki askeri personele ilişkin şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu başarı tablosunda ise alınan yoğun tedbirlerin büyük etkisi oldu. Operasyon bölgelerinde ve sınır hatlarında alınan tedbirler, harekatları yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla tarafından bizzat denetleniyor. Operasyon bölgesine giriş ve çıkışların kontrolü de tamamen Korgeneral Yayla’nın yetkisine bırakıldı. Sınır hattından yapılan her türlü giriş ve çıkış için kararını bizzat Korgeneral Yayla veriyor. Korgeneral Yayla’nın emri ve onayı olmadan tek bir personel dahi sınırdan geçiş yapamıyor. Ülkeye girecek personel de sınırda alınan tedbirler çerçevesinde testlerden geçiriliyor, karantina tedbirleri uygulanıyor. Bu kişiler hemen birliklerine giremiyorlar.

ALANLARA DEZENFEKSİYON

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde alt yapı ile koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon işlemi yapılıyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) bünyesinde, özel izin ile görevlendirilen kamu personeli, gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede alarak, Tel Abyad ve Rasulayn’da faaliyetlerine devam ediyor. Tel Abyad’da çevre düzenleme, ağaçlandırma, temizlik, boyama gibi çalışmalarına devam eden ekipler, Aynel Arus ve Bisettin mahallelerindeki altyapı sorunlarını giderdi.

Kışlalarda üst düzey tedbirler

Fotoğraf: Arşiv

  • Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına askerlik şubelerinden sevk edilen acemi erler, dezenfekte edilmiş hizmet araçlarıyla sosyal mesafe dikkate alınarak komutanlıklara götürülüyor. Komutanlık nizamiyesine getirilen acemi erlerin, buradaki personel tarafından ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi alınıyor. Erlere, “Koronovirüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonu”nda rütbeli personel tarafından bilgilendirme yapılıyor.

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