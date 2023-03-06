Riski azaltmak için 4 yöntem

Prof. Erdik depremlerin kentlere verdiği zararların azaltılması için 4 ana yol bulunduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Türkiye yapı stoku üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Erdik, sismik izlatör kullanımının önemine işaret etti: “Depremlerin kentlere verdiği zararların azaltılması için dört ana yol vardır. Birincisi, deprem riskini belirlemedir ki bu hususta başarılıyız. İkincisi, deprem riskini azaltmadır. Yani yeni yapılacak tüm yapıların ilgili deprem şartnamesine tamamen uyularak yapılması temin edilmelidir. Bunun için yetkin mühendislik sistemi oluşturulmalı ve mesleki sorumluluk sigortası ile desteklenmelidir. Üçüncüsü, mevcut deprem riskini azaltmak için kentsel dönüşüm uygulamaları sürdürülmelidir. Deprem riskli binaların tümü belirli bir öncelikle güçlendirilmeli. Kamu binaları açısından İPKB-İSMEP projesi başarılıdır. Dördüncüsü deprem riskini transfer etmedir. Mevcut risk, deprem sigortası vasıtası ile yurt dışı mali piyasalara reasüre (güvence altına alınması) edilmelidir. Bu noktada DASK çok başarılıdır.”