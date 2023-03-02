Kentsel dönüşüm sözü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin TBMM Grup Toplantısı’nda kentsel dönüşüm sözü verdi.

Depremler sonrasında 11 bin 400’ün üzerinde artçı deprem olduğunu anımsatan Erdoğan, “İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını ülkemizdeki ve dünyadaki tüm bilim insanları söylüyor. Gerçekten de Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeği olan depremleri engelleyebilmemiz mümkün değildir. Bize düşen görev şudur: Evvela deprem öncesi altyapısıyla yollarıyla hastaneleriyle okullarıyla konutlarıyla iş yerleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, hazırlık yapmaktır” diye konuştu.

İSTANBUL’DA 93 BİN DÖNÜŞÜM

Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin son 20 yılda sadece kentsel dönüşüm projeleriyle, TOKİ yatırımlarıyla gerçekleştirdiği güvenli konut seferberliğinin, Türkiye’de başlı başına bir devrim niteliği taşıdığını aktardı. Şu an İstanbul’da 93 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü hatırlatan Erdoğan, kentsel dönüşüm alanında yaptıkları çalışmaları ve bu çalışmalara karşı çıkan muhalefet partilerinin girişimlerini anlatan bir video izletti. Erdoğan, “Eğer ta başında önümüzü açsaydılar, şimdi oralar tamamıyla bitmiş olacaktı. Ama ne bu ana muhalefet ne yanındaki yavru muhalefetler, bunlar kentsel dönüşüm, değişimden anlamaz, bunların böyle bir derdi yok, bunlar depremi falan görmüyorlar, göremiyorlar” dedi.

BU İŞİ SÜRATLE BİTİRECEĞİZ

TOKİ’nin yaptığı başarılı hizmetlerin ortada bulunduğuna işaret eden Erdoğan, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve sonrasında yaşanılanların, artık bu konunun en hızlı şekilde ve en kısa sürede çözümünün şart olduğunu gösterdiğini belirtti. İstanbul başta olmak üzere, ülke genelindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir an önce bitirecek yeni çalışma yöntemi geliştireceklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Artık öyle ideolojik sapkınlıkların, bireysel hırsların, kurumsal taassupların, siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği bir kentsel dönüşüm süreciyle bu işi süratle bitireceğiz.”

SONBAHARI BEKLEMEYECEĞİZ

“Deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldırma sözü gibi, kentsel dönüşüm projelerini de birkaç yıl içinde neticelendirme sözünü de milletimize veriyoruz. Meclis’in yeni döneminde bunun için gereken hukuki çalışmaları hemen yapıp sonbaharı beklemeden işe girişeceğiz. Deprem bizi beklemiyor, birilerinin keyfini, birilerinin kifayetsizliğini hiç beklemez. Türkiye için hemen şimdi, diyerek ülkemizi depremlere ve diğer afetlere karşı en hazırlıklı hale getirmeyi milletimize en büyük sorumluluğumuz olarak görüyor, en önemli taahhüdümüz olarak ifade ediyoruz.”

Ulusal Risk Kalkanı Modeli

Deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi başlıklardaki öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirlediklerini söyleyen Erdoğan, “Başka hiçbir ölçüye bakmaksızın kendi alanındaki yetkin bilim insanlarımızı, teknik kadrolarımızı, yabancı uzmanlarla destekleyecek bu çalışmaya inşallah cuma günü bir araya gelerek devam edeceğiz. Böylece Türkiye için bir ulusal bir risk kalkanı modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz. Bundan sonra yapılacak tüm çalışmalar da bu modelin tamamlayıcısı olarak tasarlanacak ve uygulanacaktır. Ön toplantısını cuma günü yapacağımız Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasının koordinasyonunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Bey yönetecektir” dedi.

Millet 14 Mayıs’ta gereğini yapacak

Deprem bölgelerinde yapılan çalışmalara ilişkin bir video izleten Erdoğan “Siz birilerinin asker üzerinden, çeşitli kurumlarımız üzerinden, insanımızın acısı üzerinden kısır tartışmalar açmaya kalkmasına bakmayın. Bölge halkının, devletin tüm unsurlarıyla depremin ilk anından itibaren harekete geçtiğini, 85 milyonun fiilen ve kalben yanında yer aldığını bizzat yaşayarak görüyorum” dedi. Bölgeyi görenlerin verilen mücadelenin ve gösterilen gayretin büyüklüğünü çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, daha önce eşine benzerine rastlanmamış bu felaketin ilk anından itibaren yaşanan her şeyi takip ettiklerini, muhasebesini yaptıklarını belirtti.

HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCU

Erdoğan, “Sorulması gereken hesapları da adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Öyle de davranıyoruz. Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, yargıya bizim adeta yön verdiğimizi... Ya ayıptır, Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir, sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt. Şunu iyi bilin ki bu millet, inşallah vakti geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara da prim vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

O binaların yüzde 98’i 2000 öncesinden

Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 203 bin 958 binada, 583 bin 628 bağımsız bölüm olduğunu kaydeden Erdoğan, bunların yüzde 98'inin 2000 öncesi yapılan binalardan oluştuğunu, sadece yıkık durumdaki bina sayısının 31 binin, bağımsız bölüm sayısının 89 binin üzerinde olduğunu ifade etti.

Helallik istemek zafiyet değil

Enkazları kaldıracaklarını, yaraları saracaklarını vurgulayan Erdoğan, yıkılanların yerine daha iyisiyle yenisini yapacaklarını, gönülleri alacaklarını, insanların önüne yeni bir gelecek, yeni bir hayat sereceklerini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Eksikleri söylemek, helallik istemek bizim zafiyetimiz değil, milletimizle aramızdaki samimi muhabbetin ifadesidir. Milletimizle böyle bir gönül bağı olmayanlar adeta deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçenler, bu hasbi muhabbetin manasını kavrayamaz.”

3,3 milyon kişi bölgeden çıktı

Bölgede kurulan 350 bin çadırda 1,4 milyon, faaliyete geçirilen konteyner kentlerde 34 bin vatandaşın barındığını anlatan Erdoğan, Talepleri üzerine 811 bin vatandaşımızı kara, hava, demir yoluyla veya kendi araçlarının yol masrafını karşılayarak başka şehirlere tahliye ettik. Bugüne kadar 3,3 milyon kişinin bölge dışına çıktığı, 800 bin kişinin köylerine gittiği belirlendi” dedi. Güncel tespitlere göre deprem bölgesinde 392 bin 350 konut ve 75 bin 681 köy evinden oluşan toplam 468 bin 31 hane inşa etmeyi planladıklarını ifade etti.

Yeniden İmar Fonu kuruluyor

Esnafı, küçük ve orta boy işletmeleri, istihdama büyük katkıda bulunan fabrikaları hızla ekonomiye kazandırmak için gereken tüm araçları devreye aldıklarının altını çizen Erdoğan, “Deprem sonrası şehirlerimizin hızla ayağa kalkabilmesini temin etmek için Afet Yeniden İmar Fonu kuruyoruz. Şeffaf bir yönetimle işleyecek bu fon afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak, bütçe üzerindeki yükü azaltacaktır” ifadelerini kullandı.



