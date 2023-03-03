Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı bugün

"Bu bir milli seferberlik hamlesi aslında. Ülkenin tüm bileşenlerinin, karar vericilerinin, akademisyenlerinin, bilim insanlarının ve uzmanlarının bu sürece olumlu yönde, sağlıklı şekilde katkı sunması gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir yapılanma. Şehirlerimizin her türlü afete karşı daha dirençli hale getirilebilmesi için böyle bir yapılanma son derece önemli. Herkesin bilgisini, görgüsünü, deneyimini paylaşarak sürece doğru şekilde, olumlu yönde katkı sunması gerekir. İstanbul, İzmir ayrı bir alan yani her şehrin kendine özgü yüksek risk altında olduğu birtakım afet türleri var. Buralarda bugüne kadar yapılmış birçok çalışma var ama halen yapılacak çalışmalar var. Bu süreçlerin çok daha hızlı ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için bu tür oluşumlar son derece büyük önem taşıyor."