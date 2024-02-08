Riyad'dan Washington'a rest: Filistin tanınmadan İsrail'le normalleşme olmaz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ile ABD arasında İsrail ile normalleşme meselesine yönelik devam eden görüşmeler hakkında, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin, Filistin'i devre dışı bırakmayı hedefleyen açıklamalarına yanıt verildi. Kirby'ye cevaben, "Suudi Arabistan, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmadığı, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarının durdurulmadığı ve İsrail işgal güçlerinin tümünün Gazze Şeridi'nden çekilmediği sürece İsrail ile hiçbir diplomatik ilişkinin olmayacağı yönündeki sabit tutumunu ABD yönetimine bildirdi" sözleriyle tepki gösterildi. Filistin'den yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan'ın tutumu menuniyetle karşılandı.