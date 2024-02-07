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ABD'den intikam saldırısı! Irak'ta patlama sesleri: Bağdat'ta bir araç hava saldırısıyla vuruldu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araç hava saldırısıyla hedef alındı. ABD konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak, Irak'ta (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanın öldürdüğünü duyurdu.

Semih Bozkuş
22:52 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:50 - 8/02/2024 Perşembe
AA
Bağdat'ta hava saldırısı.
Bağdat'ta hava saldırısı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde bir aracın hava saldırısına hedef olduğu öne sürüldü.



ABD: Hizbullah komutanını öldürdük

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmazken, ABD ordusu, bölgedeki askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak, Irak'ta (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanı öldürdüğünü duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırıda sivil zayiat veya kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin askerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceği bildirildi.

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) adıyla bilinen İran destekli grup, çatı yapı durumundaki Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

ABD karşıtı sloganlar atıldı

Bağdat'taki İHA saldırısı sonrası olay yerinde toplanan kalabalık ABD karşıtı sloganlar attı.

Öte yandan ABD, Ürdün'de üç ABD askerinin ölümünün ardından geçtiğimiz günlerde Suriye ve Irak'ta İran yanlısı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlemişti.



#Bağdat
#hava saldırısı
#IRAK
#PATLAMA
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