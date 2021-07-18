Gündem Rizeli Gülizar teyzenin hac hayalini de sel aldı
RİZE AKTÜEL

Rizeli Gülizar teyzenin hac hayalini de sel aldı

Rize'de 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelanda Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan Gülizar Karali (65), hac için biriktirdiği parayı sele kaptırdı. Haca gitmek için yıllardır para biriktirdiğini belirten Karali “Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti. Şimdi tüm hacılık hayallerim gitti” dedi. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Gülizar Karali'ye, "Senin hacılığını ben halledeceğim. Hac ziyaretleri açıldığında ben göndereceğim seni" diyerek söz verdi.

Haber Merkezi DHA
Rizeli Gülizar teyzenin hac hayalini de sel aldı
Gülizar Karali

Kentte, çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu.

Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evde Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti.

Sele kapılan Adem Yanık’ın da cansız bedenine ulaşıldı. Afette, 5 kişi de yaralandı.

DHA

Güvenlik kameralarına yansıyan heyelan anında, Gülizar Karali'ye ait tek katlı evin bir bölümünün koparak sürüklendiği, o sırada evden çıkmayı başaran 9 kişinin yamaç arazide uzaklaşarak son anda kurtulduğu görülüyor.

Rize'de selden etkilenen trafolar onarıldı: Elektrik kesintileri giderildi
GÜNDEM
Rize'de selden etkilenen trafolar onarıldı: Elektrik kesintileri giderildi


DHA

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Sel afetinden en fazla etkilenen Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Rize’de sel felaketi: Acil ihtiyaçlar giderildi
GÜNDEM
Rize’de sel felaketi: Acil ihtiyaçlar giderildi

DHA

KAYIP 2 KİŞİ ARANIYOR

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda, 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun’dan 4 köpekli arama timi görev alıyor.

DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'de sele maruz kalan alanlar Afet Bölgesi ilan edilecek

DHA

AFAD’a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

DHA

HAC PARASI SELE KAPILMIŞ

Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde tek katlı evinin bir bölümü yamaçtan kopan heyelanla zarar gören Gülizar Karali’nin hac için biriktirdiği para da içeriye dolan sel sularıyla dereye taşındı.

Ailesinin ve kendisinin son anda kurtulduğunu belirten Gülizar Karali, kutsal vazifesini yerine getirmek için biriktirdiği parayı kaybettiğine üzüldüğünü söyledi.

DHA

‘HACILIK HAYALLERİM GİTTİ’

Yatak odasında parasını koyduğu karyolanın olmadığını anlatan Karali, artık selde zarar gören 55 yıllık evini görmeye dayanamadığını söyledi. Gülizar Karali ‘’Evi görmek istemiyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, 55 yıldır bu evdeydim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o para da selle dereye gitti.

Rize'de okul pansiyonları ve öğretmenevlerinin kapıları afetzedelere açıldı
GÜNDEM
Rize'de okul pansiyonları ve öğretmenevlerinin kapıları afetzedelere açıldı

DHA

5 kuruş, 10 kuruş biriktirdiğim hac paramı karyolanın altına koymuştum, o karyola evin içinden çıkıp gitmiş. Kendime bir eksiklik etmedim ama idare ettim, biriktirdim ‘gideyim hacılığımı edeyim’ dedim. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu, gidememiştim.

DHA

Şimdi eniştem gidecekti, onunla beraber giderim dedim. Hacılık param da öylece gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti. Şimdi tüm hacılık hayallerim gitti” dedi.

DHA

MİLLETVEKİLİ AVCI'DAN HAC SÖZÜ

Karali ailesini ziyaret eden AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Gülizar Karali ile konuşarak, "Senin hacılığını ben halledeceğim. Hac ziyaretleri açıldığında ben göndereceğim seni. Geçmiş olsun. Gelen mala gelsin, cana gelmesin” ifadelerini kullandı.

Rize'de sel afeti: Ölü sayısı yediye çıktı kayıp bir kişi aranıyor
GÜNDEM
Rize'de sel afeti: Ölü sayısı yediye çıktı kayıp bir kişi aranıyor

Rize’de sel ve heyelan afeti: Hasarın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTOĞRAF 24
Title
Kentte ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldü.
Title
Bölgede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kaybolan 3 kişiyi arama ve kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Title
Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sel ve heyelanları da beraberinde getirdi. 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü kentte, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi.
Title
Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu çöken evin enkaz atlında kalan Hacer Mert'in cansız bedenine ulaşıldı, enkaz altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Title
Güneysu ilçesinde ise sele kapılan Halil Arıcı kayboldu. Sel ve heyelan bölgelerinde mahsur kalanlar AFAD, AKUT ve İDAK ekiplerince gece boyu güvenli bölgelere tahliye edildi.
Title
Rize'de sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Rize-Güneysu karayolu göçük nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü veriliyor.
Title
Güneysu ilçesinde ise yan derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu.
Title
Sabah saatlerinde ekipler ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlarda çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı.
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü.
Title
Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan bakanlar sel bölgelerinde incelemelerde bulundu. Bakanlar bugünde bölgede incelemelerini sürdürecek.
Title
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopterde arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye geldi.
Title
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogrammetrekare) olmasının beklendiği duyurdu.
Title
Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kentte yöneticilerde dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Rize’de sel ve heyelan afeti: Hasarın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Rize'de, 7 saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu, 4 kişinin yaralandığı, alt ve üst yapıda hasarların meydana geldiği sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Çinde yeni salgın

Çin'de yeni salgın

​'Monkey B' virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Gözünü kırpmadan suya atladı

'Gözünü kırpmadan suya atladı'

​Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı.
Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü

'Atmaca' şehidin ailesine sahiplendirildi: Gözyaşlarına boğuldular.

Muhtemel<br> rakipleri belli oldu

Muhtemel
rakipleri belli oldu

Krize neden olabilecek bir takım da bulunuyor.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.