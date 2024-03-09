Rögarlara girip 1 ton kablo çalmışlar: 'Menfez' operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Tohum yüklü bir tırla yurda sokulan ve “rekor miktarda yakalama” olarak kayıtlara geçen 4 ton 604 kilogram uyuşturucuyla ilgili soruşturmada, zincirin en kilit halkasında 4 İranlı doktor yer alıyor. Şebekenin, İran-Afganistan-Pakistan üçgenindeki “Altın hilal” olarak tabir edilen bölgede üretilen ve yurda İran'dan sokulduğu anlaşılan uyuşturucuyu üzerlik tohumuna emdirdiği ve söz konusu doktorların ise metamfetamini tohumdan ayırma işleminde görevlendirildiği tespit edildi.