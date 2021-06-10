Gündem Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazından geçti
ÇANAKKALE

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz’e doğru yol aldı.

Haber Merkezi İHA
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazından geçti
Rus gemisi, Kilitbahir Kalesi geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz’e doğru yol aldı.

Marmara Denizi’nden bugün sabah saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, askeri römorkör Sergey Balk ve beraberinde çektiği 844 borda numaralı savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.
İHA
Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.

Boğazın en güç manevra noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemileri 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi geçerek Ege Denizi üzerinden Akdeniz’e doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.
İHA
Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.

Türk Sahil Güvenlik botu, Rus savaş gemilerinin boğazı geçişine refakat etti.

İHA

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