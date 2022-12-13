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ANKARA

Rusya Devlet Duması Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan Volodin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

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Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Duması Ankarada: Cumhurbaşkanı Erdoğan Volodinle görüştü
Vyacheslav Volodin - ​Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.


AA

Volodin ve beraberindeki heyeti TBMM Resmi Konutu'nda karşılayan Meclis Başkan Şentop, Rusya heyeti onuruna dün bir akşam yemeği verdi.

İkili görüşmeler sonrasında TBMM Başkanı Şentop ile Ankara'ya gelen Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin ortak açıklama yaptı.

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