Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Swift Kodlama Eğitimi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Dijital Dönüşüm Ofisi İnovasyon Atölyeleri kapsamında, Apple Yetkili Eğitim Merkezi (AATCE) 21 Aralık'ta açılacak.

Kodlamaya ilgi duyan gençlere "Swift" kodlama eğitimleri verilecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre yetkin uygulama geliştirici ekosistemi oluşturacak ve dijital ihracata katkı sağlayacak AATCE'de, kodlamaya ilgi duyan gençlere "Swift" kodlama eğitimleri verilecek.

Gençlerin eğitim sonunda sertifika sınavlarına girebilmesi için gerekli olan eğitim ihtiyaçları ücretsiz sağlanacak.

Toplam 120 saat olarak tasarlanan eğitimlerin, öğrencilerin katılımına uygun olacak şekilde cumartesi 13.00-18.00, pazar da 09.00-14.00 saatlerinde, haftada 10 saat olmak üzere toplam 12 hafta sürmesi planlanıyor.

Başvurular 20 Aralık'a kadar yapılabilecek

Açılış haftası dersinin 21 Aralık'ta başlayacağı eğitimlere başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Millet Kütüphanesi Etkinlik ve Eğitim Başvurusu" hizmeti ile yapılabilecek.

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Başvuruda bulunanlarda, 16 yaş üstü olmak, İngilizce bilmek, kodlama bilgisine sahip olmak ve tercihen "Swift" bilmek şartları aranıyor.

Yaş sınırı ve yüksekokulda okuyor ya da mezun olmuş olma şartıyla, atölye öğrencilerinin beklentilerinin ve seviyelerinin benzer olması, öğrenciler içinde akran öğreniminin etkin bir şekilde desteklenmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda belirlenen 16-29 yaş aralığına istinaden, atölye tarihi baz alınarak 17 yaşına girmiş veya 30 yaşından gün almamış yaş grupları atölyedeki eğitimlere katılabilecek.

Etkinlikten, her eğitim döneminde 12 öğrenci yararlanabilecek. Eğitim dönemi başında katılımcılara uygulama sınavı yapılacak. Kodlama becerilerinde yetersizlik görülen adaylar yerine yedek listeden başka katılımcılar eğitime dahil edilecek.

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Türkiye Yüzyılı: Dijitalin yüzyılı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla, Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmak için çalıştıklarını anımsattı.

Bu kapsamda eğitimlere çok önem verdiklerini belirten Koç, "Milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Apple Yetkili Eğitim Merkezi açılıyor. 21 Aralık'ta başlayacak Swift Kodlama Eğitimleri için kayıtlar başladı. Başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı üzerinden 20 Aralık'a kadar başvuru yapabilirler." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de katıldığı törenle 20 Şubat 2020de açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, birinci yaşını doldurmaya hazırlanıyor. 125 bin metrekare kapalı alanı, 4 milyon basılı ve 120 milyonun üzerinde elektronik yayınıyla hizmet veren kütüphane, Covid-19 salgın döneminde de ziyaretçi çekmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, ​DHAya yaptığı açıklamada, kütüphanenin açıldığı tarihten salgın nedeniyle kapatıldığı 15 Marta kadar geçen 25 günlük sürede hafta içi 6 bin, hafta sonları 15 bin günlük ziyaretçiyi ağırladıklarını, 1 Haziranda tekrar kapıları açtıklarında kapasiteyi beşte bir oranında düşürdüklerini hatırlattı. Tuğlu, Bu süreçte son kısıtlamalar gelene kadar, yani 1 ay öncesine kadar hafta içi ortalama 2 bin kişi, hafta sonu 3 bin 200 rakamını görmüştük. Tekrar kısıtlamalar geldiğinde 750lere düşmüştük ki, son 2 haftada tekrar 1100lere rakamın çıktığını gördük. Özellikle okullar kapandıktan sonra aileler çocuklarıyla birlikte gelmeye başladı dedi. Millet Kütüphanesinin internet sitesinden kütüphane doluluk oranının günlük olarak takip edilebileceğini söyleyen Tuğlu, Son iki ayda, özellikle son kısıtlamalarla birlikte, genelde araştırmacılar geliyor. Kısıtlamalar öncesinde lise öğrencileri yüzde 50 oranında geliyorlardı. Sabah aileleri bırakıp akşam alıyorlardı. 2 bini, 3 bini gördüğümüz rakamlar o yöndeydi. Ama şu anda baktığımızda yaklaşık gelen ziyaretçinin yüzde 70’i tamamıyla araştırmaya yönelik ya da tez hazırlıkları yapan öğrencilerden oluşuyor. Aslında her kesimden insanlar geliyor kütüphaneye. Gençlerden de, yaşlılardan da gelen var diye konuştu. Kütüphanenin salgın döneminde de büyük ilgi gördüğüne işaret eden Tuğlu, Onu da bizzat 1 Hazirandan itibaren görüyoruz. 3 bin ziyaretçi rakamını pandemi sürecinde tekrar yakalamış olduk. Tabi ilk günden itibaren, bir öğrenci için vazgeçilmez olan kahve, çay, su, bunlar Cumhurbaşkanımızın ikramı olarak gelen misafirlerimize cep kafelerde ya da restoranda ikram ediliyor ifadesini kullandı. Kütüphanedeki yayın sayısının da sürekli arttığını ifade eden Tuğlu, şöyle konuştu: Kütüphanemiz Derleme Kanunundan yararlandığı için, Türkiyede çıkan her kitap Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine ücretsiz olarak ulaşmaktadır. Geçen yıl sadece derlemeden gelen kitap sayısı yaklaşık 75 bin civarında. Kayıt girişleri devam ediyor, depomuzda sadece sisteme giriş yapılacak 400-500 bin arasında kitap var. Bunun harici birçok bağış geliyor kütüphanemize. Yakın zamanda yine 3 tıra yakın bağış alacağımız kitaplar var. Gelen kitapların bir bölümünün okullara hediye edileceğini söyleyen Tuğlu, Bunların bir kısmını yine ilgili kütüphanelere Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinin hediyesi olarak dağıtacağız. Bu şekilde de diğer kütüphanelere, akademiye de katkımız bir nebze olsun olmaya başladı diye düşünüyoruz. Kültür Bakanlığı ile yaptığımız protokolde 500 bine yakın kitap oradan geldi. Özellikle biz bu kitapları ihtiyacı olan okullara ya da talepte bulunan köylere bir sosyal sorumluluk projesi olarak paylaşacağız. Oralara kitaplıklar kurmaya çalışacağız. İnşallah 1-2 ay içinde bunu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz dedi. Salgın nedeniyle kütüphanedeki e-kaynak sayısını artırdıklarını anlatan Tuğlu, Pandemi şartlarıyla birlikte insanlar fiziksel ortamlara gelemediği için e-kaynaklara olan ihtiyaç daha da arttı. 2021 yılında özellikle e-kaynak sayımızı artırmaya çalıştık. Bu konuda yeni lisans anlaşmaları yapıldı. Özellikle kişilerin kütüphaneye gelmeden de erişebilmeleri için bazı kaynakları tüm Türkiye’ye açmıştık. Yakın bir zamanda da 1-2 hafta içinde inşallah, sınırlı sayıda araştırmacıya kütüphanenin e-kaynaklarını da açmış olacağız. Bununla ilgili altyapı çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde sosyal medya hesabından duyuruları yapılacak diye konuştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Erdoğanın açılışını yaptığı Milli Mücadele Sergisinin 31 Marta kadar gezilebileceğini söyleyen Tuğlu, Bu sergiyi mutlaka herkes görmeli. Özellikle gençlere yönelik burada kısa videolarımız var. Gelemeyenler için de biz bunları sanal ortama taşıdık. Burada yaklaşık 12 müzeden 105 tane eser var. Bunlardan 2’si hariç hepsi orijinal, sergi 31 Mart’ta bittikten sonra tekrar bunlar kurumlarına iade edilecek. Milli Mücadelede kullanılan sahra telefonu, santral ve silahlardan örnekler, Atatürkün Nutuku yazmış olduğu masa, Nutukun ilk orijinal onaylanmış belgesi, İstiklal Marşı’nın Meclis’te okunmuş, onaylanmış belgeleri… Mondros Mütarekesinden başlıyor, Cumhuriyetin ilanına kadar kronolojik bir sergi dedi. Millet Kütüphanesi salgına rağmen öğrencilerin ilgi odağı oldu Ankara'da Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, pandemi döneminde de öğrencilerin ilgi odağı oldu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, "Şu anda ziyaretçilerin yüzde 70'i tamamıyla araştırmaya yönelik ya da tez hazırlıkları yapan öğrencilerden oluşuyor. Aslında her kesimden insanlar geliyor kütüphaneye. Gençlerden de, yaşlılardan da gelen var" dedi. BiP'te paylaş

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