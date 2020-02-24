Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot tutuklandı

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CHP’nin kumpas senaryosu çöktü

CHP’nin, FETÖ’nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan’ın açıklamalarına dayanarak ortaya attığı “CHP’ye kumpas” senaryosu boşa çıktı. Savcılık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere CHP başkanları aleyhine ifade vermesi için Karaarslan’a baskı yapıldığı iddiasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verdi.