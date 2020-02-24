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İSTANBUL

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot tutuklandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada kaptan pilot, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Üç kişinin hayatını kaybettiği kazada kaptan pilot, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen kaptan pilot Mahmut Arslan Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

  • Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan kaptan pilot Mahmut Arslan, ifadesinin alınmasının ardından "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaptan pilot tutuklandı

  • Tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı.

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi
GÜNDEM
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili kaptan pilot adliyeye sevk edildi
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